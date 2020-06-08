践行绿色发展理念 打造央企“绿色工程”

每年的6月5日为世界环境日，它的设立反映了世界各国人民对环境问题的认识和态度，表达了人类对美好环境的向往和追求，是联合国促进全球环境意识、提高政府对环境问题的注意并采取行动的主要媒介之一。作为建筑类中央企业，中国葛洲坝集团牢记绿色发展理念，将生态保护意识切实融进工程建设中，全力打造“绿色工程”。

为全面贯彻生态环境部的决策部署，深化“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，在第49个世界环境日到来之际，由中国能建葛洲坝集团承建的田林至西林（滇桂界）公路工程PPP项目（以下简称“田西高速项目”）积极启动以“美丽中国，我是行动者”为主题的全国节能宣传周活动。通过环保知识考试、环保专项培训、环保隐患排查、“环卫标兵”评选等系列活动，进一步营造了爱护生态环境的良好风气，为“共同打好污染防治攻坚战，携手共建美丽中国”贡献出工程建设者的力量。

工程建设一直是人类社会对自然资源、生态环境影响重大的活动，田西高速项目作为主线全长191.209km，总投资超260亿元的广西重点基建工程，肩负着十分重大的环境保护责任。中央企业劳动模范、田西高速项目负责人刘文波表示，要想在建筑领域实现绿色发展，必须在工程施工与生态保护之间维持平衡，牢记保护生态就是发展生产力。自开工之日起，田西高速项目一直坚持高起点谋划环保工作、高标准加强文明施工、高质量提升绿色发展能力，通过“绿色施工”打造“绿色工程”。当前，项目各项环保指标均达到国家、地方标准，未发生环保违法违规事件，切实做到了以绿色发展理念回馈贫困山区的秀丽景色和当地百姓的殷殷期盼。

作为基础设施建设领域的央企，中国能建葛洲坝集团从企业发展战略、业务结构、组织机构、投资方向等方面与“美丽中国”建设和绿色发展的战略布局同频共振。把生态环境保护的思维触角渗透进全球80个国家和地区的项目建设中，渗透进建筑、地产、水泥、民爆、公路、水务、装备制造等业务领域内，渗透进4万余名职工和2万余名党员的思想意识里，切实践行好绿色发展理念，全力打造“绿色工程”，为推进新时代生态文明建设展现央企的责任与担当。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)