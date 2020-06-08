共享出行生态的背后是脱贫就业的好出路

“滴，开锁成功，请在停车点内还车！”

随着一声清脆的开锁声，一辆共享电单车被成功解锁了。对于很多人来说，每天出现在街头为人们提供便利出行的共享电单车并不陌生，然而对于刚刚经历人生起落的袁旭翔来说，这却是让他改变颓势的一把“胜利之匙”。

活儿不难挣得比以前还多 老工人拥抱了新业态

今年年初，受疫情影响，原本在山东泰安做了十几年“包工头”的袁旭翔，一时之间手里的所有工作全都被按下了暂停键。当实体经济遭遇外部环境波折时，带来的不仅仅是服务业的经济下滑，袁旭祥所投身的传统建筑行业也被通知“无限期停工”。

面对工地施工无法如期复工，但是麾下十几位员工等着工资进项维持生活的窘境，迟迟等不到复工复产消息的袁旭祥不得已开始寻找出路。

“停工一天就少了几百块的收入，员工里还有一些是贫困户，家里有老人需要照顾，没钱怎么行？”为了挣钱养家，也为了照顾手下一批工人兄弟，袁旭祥积极为了自己的团队谋求新出路，没曾想竟在泰安街头发掘到了新的商机：为共享电单车做服务。

早在今年1月，泰安市就有了《泰安城区共享助力车准入项目拟准入公示》。公示显示，为促进城市公共交通领域低碳环保与节能减排，完善现代化城市公共交通体系，拟在泰安市规范推广城市共享助力车。

通过向当地运营共享电单车的企业进行毛遂自荐，袁旭祥和他的团队很快就转行干起了共享电单车的运营服务商，他感叹道：“工作不难，让他们主要负责做一些搬运清理的相关工作，不需要难度很大的技术，大家都上手很快，挣得比不比以前少。”

数据统计显示，随着共享电单车逐渐走向成熟化、规范化，共享电单车这一新业态辐射带动了平台运营、程序服务、调度、维修、充换电人员等一系列就业岗位，为疫情周期的“保就业”提供支撑。按照目前我国电单车的保有量及使用情况来看，共享电单车市场容量约6000万辆，倘若按照每100辆共享电单车需配备1个运维人员的体量估算，6000万辆共享电单车数量测算可直接创造超过60万个运营、维修等基础岗位需求。极大程度上为保民生，促就业创造了新机会。

共享出行生态的背后 是脱贫就业的好出路

据记者观察，泰安市的各个主要街道都有序放置了共享电单车，市民通过APP或者微信小程序扫码即可，不用支付押金也能开锁骑车。

袁旭祥所负责的区域共享电单车的运营服务工作也有条不紊的进行着，解决了员工的燃眉之急，也为自己的事业找了新的突破口。共享电单车的出现不仅仅是服务了人们的出行，更解决了大量城市贫困人口的就业问题。

2020年是决战脱贫攻坚的收官之年，面对新冠肺炎疫情带来的诸多不利因素，稳定和促进就业仍然是关键之举。电单车搭载互联网平台后被赋予新动能，不仅促进资源优化配置、带动产业转型升级，而且创造了大量新就业岗位。

正如袁旭祥所说，“共享电单车的市民受欢迎程度很高，工作技术难度也不大，大家踏实干就有收入，对于这个行业的发展前景我们非常有信心”。

有业内人士分析，新产业催生新职业。作为移动互联网和租赁电单车融合的新型服务模式，以共享电单车为代表的新业态经济可以增加相关制造业的用工需求，促进农业转移劳动力灵活就业，同时，对于传统行业转性的从业人员，也能发挥自身技能优势，从事车辆调度、运维等基础业务工作，维持稳定就业状态。可以看出，共享电单车在为大众提供高效、普惠的中短途出行解决方式的同时，也极大程度上创造了新增就业机会和促进产业创新发展，有望为新常态下的稳就业助脱贫做出了贡献。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)