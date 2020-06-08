电商热点:监管政策赋能直播带货 电商平台助力扶贫提振内需

人民网北京6月8日电 人民网新电商研究院盘点近期电商热点：“直播带货”作为新生业态发展迅猛，其存在的问题也日益凸显，行业亟待规范。首部全国性直播电商标准将于7月正式发布执行，“直播带货”将进入“监管时代”；多部门联合发起的网络直播行业专项整治和规范管理行动发布了首批处罚决定，44款直播平台被约谈、下架、关停服务。电商直播持续发力扶贫与扩大内需战略，各地出台政策抓住窗口期，稳步推进经济高质量发展。

1. 首部全国性直播电商标准将出台

近日，中国商业联合会发布了《中国商业联合会关于下达2020年第二批团体标准项目计划的通知》，文件要求，由中国商业联合会媒体购物专业委员会牵头起草制定行业内首部全国性社团标准《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准（以下简称《标准》）。

这意味着，首部全国性直播电商标准将出台，预计将于7月份正式发布执行，“直播带货”将有规可循，有据可依，正式迎来标准化发展，进入“监管时代”，标准化“游戏规则”将助力新生业态提质增效，“直播带货”产业将结束野蛮生长，实现精耕细作。

2. 44款直播平台因内容低俗被约谈

6月5日起，国家网信办、全国“扫黄打非”办会同最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局等部门启动为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动。

首批依法依规对“皇冠直播”“嗨够直播”“UP直播”“月爱直播”等44款传播涉淫秽色情、严重低俗庸俗内容的违法违规网络直播平台，分别采取约谈、下架、关停服务等阶梯处罚；部署查办了一批利用色情低俗直播内容诱导打赏案例，对“幺妹直播”“触手直播”“9158美女视频”“喵播”“么么直播”“蜜桃直播”“啵比直播”等平台传播网络低俗直播内容作出行政处罚。

3. 央视boys+春妮携手京东直播3小时破13.9亿

京东直播北京消费季专场邀请了“最强带货天团”康辉、撒贝宁、尼格买提、朱广权，还有北京广播电视台主持人春妮一起为湖北、北京等地区的优秀品牌直播带货。3小时带货13.9亿元。

4. 王府井变数字化商业街

王府井置业投资有限公司与京东数字科技集团共同打造的王府井“数字双街”正式面世，这意味着，王府井成为了一条线上线下融合的数字化商业街。

在5G、物联网、人工智能等新基建技术的支持下，消费者通过“魅力王府井”小程序，可以同时逛线下王府井和线上王府井。这也是国内第一个以步行街为主体推出的官方小程序。

5. 电商扶贫铺就藏区脱贫致富“快车道”

展示区、电商服务区、企业办公区园区...海南藏族自治州精准扶贫绿色产业发展园通过采取“电商企业、扶贫龙头企业＋村集体经济、农牧业合作社＋农牧户”的带动运营模式，实现特色农牧产品、文化旅游产品网上销售，建起电商和农牧民与企业的商贸互通桥梁。

6. 张朝阳6月8日即将首次直播带货

6月8日晚7点，搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳将首次直播带货。届时，在搜狐视频APP“关注流”中搜索“张朝阳”，即可进入直播间看直播。他强调这次直播带货是“抛砖引玉”，“希望未来带动更多名人来搜狐视频直播。

据了解，在张朝阳6月8日首次直播带货中，他将会推荐个人生活中长时间使用“自己鉴定”过的榨汁机、咖啡机、加湿器等物品，而且会采取真正的限量限售模式。

7. 重庆直播电商行业联盟成立

6月5日，重庆直播电商行业联盟在重庆6·18电商节启动仪式上授牌成立。作为落实重庆“加快发展直播带货行动计划”的具体举措之一，该联盟将为重庆市发展直播电商产业提供人才培训、MCN孵化、金融赋能和政企对接等重要支撑。重庆直播电商行业联盟是在市商务委支持下，由涉足直播电商行业的重庆企业作为初始成员联合发起成立。初始成员有12家。

8. 多家大型电商企业将在渝投资

6月5日，阿里巴巴、苏宁、拼多多、美团等多家大型电商企业看好重庆消费市场潜力，都发布了在渝投资意向和合作计划。直播方面，苏宁将在重庆6·18电商节期间，打造2000场次店播；抖音将举行“寻找重庆带货官”项目，首期选出300位重庆专业带货官。拼多多在拓展助农直播市场的同时，开始布局产业直播和文旅直播领域。在城市营销方面，美团将开启助力重庆目的地营销行动，包括联合打造“品牌馆”，一站式宣传城市特色；培育网红达人，为地域文化强势背书；以内容定制和营销整合服务，满足新趋势下的多元化营销需求等。

(责编：夏晓伦、毕磊)