聚焦中老年人使用体验 酷狗音乐打造专属大字版APP

人民网北京6月8日电 今年年初受新冠肺炎疫情影响，不少企业延迟复工，一些高校也延迟开学。来自山东济南，还在读大三的小魏，便是其中之一。

春节留在家中，他与父母有了更多的相处，也近距离感受到了中老年人文化娱乐生活的相对匮乏。“居家隔离期间，我们年轻人可以听音乐、刷视频、打游戏，父母的选择，就太少了。”

近年来，随着移动互联网的迅速普及和智能终端的快速迭代，越来越多的中老年人开始不断融入智能生活，智能手机、电视、小家电正在重塑着他们的文化娱乐和日常生活。

与此同时，系统操作复杂、自身视力下降等主客观因素的存在，也让中老年人的“触网”生活存在着天然的障碍。

当前，随着居民生活水平的不断提升，精神文化生活作为影响人生活质量的关键因素之一,与物质生活一起,成为衡量老年人晚年幸福的两大主要指标。

一边是人口老龄化趋势的不断形成，另一边是老年人口消费需求的持续增长。提高老年人的精神生活质量,让更多老年人能够享受到退休后的乐趣，成为提升养老质量的必然路径。

近日，酷狗音乐特别打造的中老年人专属“酷狗音乐大字版”APP成用户新宠。通过大字体、大图标的专属设计，助力中老年人看的清楚，听歌容易，唱的开心。同时，酷狗音乐大字版在功能上也推出了“精彩视频”，广场舞，搞笑，影视戏曲，健康生活等多种类型的定制化视频，让中老年人找到了属于自己的“精神花园”。

更具针对性、人性化，更有温度的产品，正在成为消费者尤其是中老年人的真正关注。据悉，在华为、小米、VIVO、OPPO四大手机应用商店里，酷狗音乐大字版下载量已破千万。

“经典老歌很多，还有一些广场舞和红歌民歌，使用方法也更容易掌握了。”家住北京的张女人是个歌曲达人，对音乐的热爱让她一直在寻找适合自己的手机软件，对她来说，酷狗音乐大字版的中老年人专属曲库解决了自己的听歌痛点。

如今，反向定制和社群传播正在改变着中国消费市场的业态，而作为精神消费的重要依托，音乐和视频软件也需要进一步细分市场、明确方向，以贴心的理念和用心的服务为不同年龄层的用户提供更好的产品体验。

(责编：栗翘楚、孙阳)