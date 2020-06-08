方太携手多家房地产企业开启健康社区共建模式

人民网北京6月8日电（记者毕磊）如今，随着国民健康意识的不断提升，也刺激了健康消费的快速增长，健康正在成为国家、社会发展以及人民美好生活的刚需，健康经济也随之成为新的风口。近日，方太集团宣布携手国家住宅与居住环境工程技术研究中心以及9家房地产合作伙伴开启健康社区共建模式。

早在1999 年我国就已经提出“健康住宅”概念，并持续推进研究探索。2016 年《“健康中国 2030”规划纲要》发布、2017 年十九大明确提出“实施健康中国战略”，维护人民健康被提升到了国家战略高度。作为直接影响人民身心健康和生活健康的重要载体，健康社区成为“健康中国”战略落地的重要抓手，在政策驱动下迎来新一轮发展机遇期。

“居住与健康是一个永恒的主题。如何通过建设健康住宅、营造健康社区来保障公众的健康，是我们这一代建筑行业从业者必须解决的一个问题。”国家住宅与居住环境工程技术研究中心副主任张磊表示，国家住宅与居住环境工程技术研究中心在 2001 年已经发布了健康住宅建设体系规程，目前在全国进行了 60多个健康住宅试点项目。

“健康社区，是人与人和睦相处的幸福家园，是人与自然和谐共生的居住环境，也是智慧便捷、舒适美好的生活方式。”在方太集团副总裁陈浩看来，拥有万亿规模的健康社区无疑将成为行业新的发展风口。

陈浩表示，基于对市场趋势和消费者需求持续深入的调研分析，我们发现，中国家庭对于厨房烹饪的健康需求，已经从对自家空间的舒适塑造，扩展到了对整个社区的洁净体验。我们认为健康社区应该兼顾物质健康和精神健康两个方面，方太的焦点也不仅仅是一个小家的需求，而是更多关注每一个社区的需求、整个社会的需求，例如方太推出了 iMES 智联油烟净化系统，不仅仅给单一家庭提供解决方案，解决用户油烟净化的痛点，更是为整栋住宅、整个社区提供油烟净化解决方案，进而改善空气质量，营造绿色、健康社区。

陈浩指出，健康社区是一项系统工程，需要多领域协同发展，为此，方太集团携手国家住宅与居住环境工程技术研究中心发起了方太幸福社区共建公益计划，并邀请了采筑、三盛集团、阳光壹佰、复地产发、绿都地产、远大置业、泰康地产、和泓置地、华发地产共 9 家房地产企业参与其中。

“方太希望与众多的合作伙伴一起，共同开创健康社区的发展新格局，让先进的技术理念惠及千家万户，助力健康中国的建设。”陈浩如是说。

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