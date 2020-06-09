建立资金直达基层直达民生机制

本报北京6月8日电 （记者曲哲涵）记者从8日召开的全国财政厅局长座谈会上获悉：财政部门要坚决落实《政府工作报告》提出的“积极的财政政策要更加积极有为”要求，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作。要建立资金直达基层直达民生的机制，推动财税政策措施尽快落地见效。各级财政部门要切实压实工作责任，用好直达资金，确保今年中央财政安排的直达资金直接惠企利民，全部落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上。
会议指出，适当提高赤字率，发出了明确的积极财政政策信号；要通过增加政府投资，对冲经济下行压力；通过加大减税降费力度，对冲企业经营困难；通过加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力；通过加强预算平衡，对冲疫情减收影响。要坚决落实减税降费政策，盘活存量资金资产资源，加强预算执行管理，确保财政政策和资金尽快见到实效，发挥好稳定经济增长的关键作用。财政部门要坚持节用裕民，严格压减一般性支出，并切实保障好脱贫攻坚等重点领域支出，为全面建成小康社会提供有力保障。
要切实兜牢基层“三保”底线。一是多渠道安排资金。中央财政通过采取新增财政赤字、发行抗疫特别国债等措施，加大对地方财力支持。中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元、增长12.8%，增量和增幅都是近年来最高的，并重点向中西部和困难地区倾斜。其中，县级基本财力保障机制奖补资金增长10%、均衡性转移支付增长10%、老少边穷地区转移支付增长12.4%。二是完善资金管理方式。压实保障责任、阶段性提高地方财政资金留用比例、加快下达转移支付预算，确保资金全部下沉到基层。三是加强监测督导和库款调度。完善“中央到省、省到市县”的监控机制，及时跟踪监测各级库款情况，按日实施县级工资保障监测预警，按月实施地方基层财政库款保障情况通报，层层压实责任，切实保障基层“三保”支出需要。
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