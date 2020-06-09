工程机械高产满产 助推建设提速提质（新数据 新看点）

1000台挖掘机放一起有多壮观？

日前，在三一重工上海临港产业园，7000多平方米的露天停车场上布满了一排排挖掘机，纵横列队、密密麻麻，一眼望不到边。

“这些全被预定了，一辆都不剩！”销售人员兴奋地说。

3月以来，我国挖掘机销售保持良好势头，在3月、4月分别创下当月销量历史新高。中国工程机械协会6月8日公布的最新数据显示，在传统旺季尾部的5月，挖掘机销售依然保持较好势头，销量达3.17万台，同比增速达68%，主要品牌厂商的热门机型“一上线就被预定，一下线就被运走”。

作为观察经济运行的重要微观指标，5月挖掘机销量同比增长68%意味着什么？

——“68%”意味着各地现有工程项目复工不断提速。

“再加2台挖掘机！”在上海浦东新区康桥镇，为保证三林社区项目能在6月30日按时交付，项目经理仓伟决定进一步增加设备。如今，在4万平方米工地上，3台大型挖掘机、1台中型挖掘机、1台小型挖掘机正全天候、满负荷工作。“受疫情影响，开工时间延期，为了按时交货，我们就多上设备赶进度！”

数据显示，截至6月4日，各省份重点项目复工率达99.3%。“每年3、4月都是挖掘机的销售旺季。当前，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，工程机械产业链上下游各企业复工复产有力推进，带动挖掘机销量超预期。”中国工程机械协会秘书长苏子孟说。

——“68%”意味着积极扩大有效投资，各地投资新项目纷纷落地。

5月12日，广东发行712亿元超大规模专项债券，用于交通基础设施、能源项目、农林水利等七大领域重大基础设施项目建设；当天下午，江苏也成功发行专项债，募资463亿元用于城乡建设等领域……

一系列稳投资政策的落地，让工程机械行业维持高景气。“即使是5月，我们的挖掘机产销量仍在大幅攀升，远超去年同期。”三一重机营销公司副总经理缪建国说。

据统计，不仅是挖掘机，几乎所有的工程机械装备供销均呈现不同程度的回暖。4月，纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机1.67万台，同比增长31.4%。

“国内新开工项目数量正在逐步增加，预计挖掘机市场二季度总体情况将好于一季度，下半年国内市场需求仍将增长。”中国工程机械工业协会会长祁俊说。

——“68%”还意味着工程机械行业高产满产，为实施扩大内需战略夯实基础。

4500台！4月，柳工集团挖掘机产量足足是去年同期的3倍。

钢花四溅，机床轰鸣。在柳工集团广西柳州生产基地，9分钟即可下线一台挖掘机。厂房外，等待交付的百余台黄色“铁甲”停满路边，刚空出一个车位，不到30秒，马上又有新下线挖掘机停进去。

“得益于数字化供应链平台，我们第一时间与千余家供应方联动，共享员工、原材料、物流等资源，让产业链各个环节顺畅转动，让制造端火力全开。”广西柳工机械股份有限公司副总裁黄敏说。

长沙、沈阳、湖州、昆山……全国各大挖掘机生产基地生产如火如荼。随着挖掘机行业龙头企业纷纷推行数字化改革，实现从开发平台、供应链到生产线的全流程数字化、智能化改造，挖掘机行业生产灵活性大幅提升，为落实扩大内需战略打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)