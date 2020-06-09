人民网>>财经

5月挖掘机销量同比增68%

工程机械高产满产 助推建设提速提质（新数据 新看点）

本报记者  李心萍

2020年06月09日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　1000台挖掘机放一起有多壮观？

　　日前，在三一重工上海临港产业园，7000多平方米的露天停车场上布满了一排排挖掘机，纵横列队、密密麻麻，一眼望不到边。

　　“这些全被预定了，一辆都不剩！”销售人员兴奋地说。

　　3月以来，我国挖掘机销售保持良好势头，在3月、4月分别创下当月销量历史新高。中国工程机械协会6月8日公布的最新数据显示，在传统旺季尾部的5月，挖掘机销售依然保持较好势头，销量达3.17万台，同比增速达68%，主要品牌厂商的热门机型“一上线就被预定，一下线就被运走”。

　　作为观察经济运行的重要微观指标，5月挖掘机销量同比增长68%意味着什么？

　　——“68%”意味着各地现有工程项目复工不断提速。

　　“再加2台挖掘机！”在上海浦东新区康桥镇，为保证三林社区项目能在6月30日按时交付，项目经理仓伟决定进一步增加设备。如今，在4万平方米工地上，3台大型挖掘机、1台中型挖掘机、1台小型挖掘机正全天候、满负荷工作。“受疫情影响，开工时间延期，为了按时交货，我们就多上设备赶进度！”

　　数据显示，截至6月4日，各省份重点项目复工率达99.3%。“每年3、4月都是挖掘机的销售旺季。当前，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，工程机械产业链上下游各企业复工复产有力推进，带动挖掘机销量超预期。”中国工程机械协会秘书长苏子孟说。

　　——“68%”意味着积极扩大有效投资，各地投资新项目纷纷落地。

　　5月12日，广东发行712亿元超大规模专项债券，用于交通基础设施、能源项目、农林水利等七大领域重大基础设施项目建设；当天下午，江苏也成功发行专项债，募资463亿元用于城乡建设等领域……

　　一系列稳投资政策的落地，让工程机械行业维持高景气。“即使是5月，我们的挖掘机产销量仍在大幅攀升，远超去年同期。”三一重机营销公司副总经理缪建国说。

　　据统计，不仅是挖掘机，几乎所有的工程机械装备供销均呈现不同程度的回暖。4月，纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机1.67万台，同比增长31.4%。

　　“国内新开工项目数量正在逐步增加，预计挖掘机市场二季度总体情况将好于一季度，下半年国内市场需求仍将增长。”中国工程机械工业协会会长祁俊说。

　　——“68%”还意味着工程机械行业高产满产，为实施扩大内需战略夯实基础。

　　4500台！4月，柳工集团挖掘机产量足足是去年同期的3倍。

　　钢花四溅，机床轰鸣。在柳工集团广西柳州生产基地，9分钟即可下线一台挖掘机。厂房外，等待交付的百余台黄色“铁甲”停满路边，刚空出一个车位，不到30秒，马上又有新下线挖掘机停进去。

　　“得益于数字化供应链平台，我们第一时间与千余家供应方联动，共享员工、原材料、物流等资源，让产业链各个环节顺畅转动，让制造端火力全开。”广西柳工机械股份有限公司副总裁黄敏说。

　　长沙、沈阳、湖州、昆山……全国各大挖掘机生产基地生产如火如荼。随着挖掘机行业龙头企业纷纷推行数字化改革，实现从开发平台、供应链到生产线的全流程数字化、智能化改造，挖掘机行业生产灵活性大幅提升，为落实扩大内需战略打下坚实基础。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 02 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved