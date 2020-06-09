积极改善农村网络信贷发展环境，创新产品和服务模式，便捷金融服务……邮储银行北京分行坚持以乡村振兴战略为引领，以金融活水服务“三农”，助力脱贫攻坚。截至4月末，累计投放涉农贷款335亿元，金融精准扶贫贷款余额达4.5亿元。

携手战疫 开设绿色通道

天一亮，王雷就在温室大棚里忙开了，洒水、施肥、除虫……眼瞅着大棚内有机韭菜、黄瓜、番茄、油麦菜长势喜人，王雷心里也喜滋滋的。

“多亏了邮储银行推出的‘邮政菜单’线上菜篮子，让我们不用为蔬菜运输发愁。”北京慧田蔬菜种植专业合作社社长王雷说，疫情防控期间，邮政强大的物流体系保证了产品的销路。“现在，我们大棚蔬菜的耕种都在有序进行，今年的收成差不了。”

不仅如此，邮储银行北京分行还全力改善农村网络信贷发展环境，为农民提供足不出村的便捷金融服务。据了解，为及时获悉并解决相关涉农企业的资金需求，邮储银行北京分行主动对辖内涉农客户展开调查，响应客户需求，特别是加大了对慧田蔬菜种植专业合作社这样新型农业经营主体的服务力度。今年1—4月，邮储银行北京分行累计发放合作社法人和个人贷款114笔，共计2亿元。

为了更好地与农户携手战疫，疫情防控期间，邮储银行北京分行积极引导客户使用线上贷款，推广“线上金融”，开设防疫金融支持服务“绿色通道”，第一时间按要求简化流程、快速处理、随申随办，保证涉农企业及时拿到贷款。对受疫情影响较大的“三农”客户，还提供利率优惠、延长还款期限等帮助。

精准帮扶 增强“造血”能力

9年间5次贷款，从300亩种植菜园成长为国家农民合作社示范社。回想起自己的创业路，王雷用“一路相伴”来形容邮储银行与自己的关系。

“光我一人通过种植有机蔬菜、食用菊花富了还不够，我要带动村民们一起种一起富。”带动村里的父老乡亲共同致富，是王雷创业的初衷。

2015年，在邮储银行130万元抵押类合作社贷款的扶持下，王雷壮大了合作社。每年合作社都会按照章程向村民分红和返还盈余，每户平均增收五六千元。

大力扶持新型农业主体，积极推广农民专业合作社贷款，是邮储银行北京分行精准扶贫工程中的特色之举。通过将信贷资金投放给有技术、有产业、有创业潜质的农户，以及带动就业能力较强的农民专业合作社、农业经济组织等，能够持续增强贫困户自身“造血”能力。

当前，脱贫攻坚已经到了决战决胜的关键时期，越到紧要关头越要坚定信心、真抓实干。邮储银行北京分行一方面围绕首都农村开展工作，扎实推进新时代“三农”工作服务，另一方面还在外省市深度贫困地区开展扶贫工作。“脱贫攻坚、全面小康，要坚持全国一盘棋，我们也努力将扶贫资金输送到深度贫困地区和国家建档立卡贫困人口手中，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。”邮储银行北京分行有关负责人说。

为此，邮储银行北京分行充分发挥自身网络、资金和专业优势，提高金融扶贫的广度、深度和精度，以建档立卡贫困人口为中心，因地制宜制定扶贫政策，实行有差异的扶持措施，加大对贫困地区尤其是深度贫困地区的扶持力度，开展产业扶贫、项目扶贫、基础金融服务、基础设施建设等。

“我们将继续围绕补齐‘三农’领域短板、保障重点农产品有效供给、促进各类农业经营主体发展等重点工作，持续提升金融服务乡村振兴能力，为打赢脱贫攻坚战、确保如期全面建成小康社会提供有力的金融支撑。”邮储银行北京分行有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)