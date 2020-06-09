1859户违法企业被立案检查

本报北京6月8日电 （记者王观）记者日前从国家税务总局获悉：为切实维护经济税收秩序，保障各项支持疫情防控税收优惠政策落地见效，为复工复产营造公平良好的税收环境，税务总局于3月中旬组织开展了打击骗取疫情防控税收优惠等违法行为专项行动。截至5月底，各地税务部门共对1859户违法企业实施立案检查；移送公安机关1658户，抓捕虚开发票犯罪嫌疑人734名。

近期，按照税务总局部署，各地税务机关开展了打击骗取疫情防控税收优惠违法行为专项工作，并与公安机关紧密协作，依法查处了一批涉税犯罪团伙。4月，深圳税务和公安机关联合开展“春雷行动”，破获了5个利用疫情防控税收优惠政策进行犯罪的团伙，67名犯罪嫌疑人落网，查扣一批作案工具。该案涉及虚开防疫物资价税合计333万元。

国家税务总局稽查局局长郭晓林表示，骗取疫情防控税收优惠违法行为扰乱疫情防控秩序和经济税收秩序，影响恶劣。税务部门将深入推进税警合作，进一步依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，以及没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”行为，切实维护国家税收安全，营造公平公正的税收营商环境，服务经济社会发展大局。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)