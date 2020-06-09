广东市场主体突破1300万户

本报广州6月8日电 （记者李刚）记者8日从广东省市场监管局获悉：截至5月31日，广东市场主体共计1302.23万户，比上年末增长3.79%。
今年5月份，广东全省新登记市场主体21.90万户，同比增长10.98%。新登记市场主体数量攀升，显示出广东省各行业在复苏，信心在提振。
广东市场监管部门表示，疫情发生以来，广东省多措并举“保市场主体”，落实各项惠企政策，强化政策帮扶，提升服务效能，促进市场主体发展。先后出台支持企业共渡难关7条、支持市场主体复工复产复市9条，联合广东省个体劳动者协会印发支持个体工商户复工复产11条，印发《关于应对疫情影响加大对个体工商户支持力度的若干政策措施》23条等，大力推动各项政策措施落地见效。
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