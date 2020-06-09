四川 服务业加速转型（经济聚焦）

制图：汪哲平

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为应对疫情冲击，四川省出台餐饮业数字化建设政策，推动线上线下融合发展。餐饮企业复工率从3月的53.6%上涨到5月的98.1%。

近年来，四川省服务业综合实力不断增强，逐步成长为第一大产业。推动产业融合发展，降低企业融资成本，持续优化营商环境……一系列政策举措，正推动四川省服务业结构不断升级、布局不断优化，在高质量发展道路上稳步前行。

“我想要小龙坎的霸王餐！”“我想要蜀大侠免排队！”……前不久，成都餐饮老板首次联合直播带货，各种川味美食人气爆棚。为应对疫情冲击，四川省3月初出台了餐饮业数字化建设政策，推动餐饮业线上线下融合发展。很多餐饮商户积极上线外卖服务，仅在饿了么、美团两家平台上，就有8万余家四川餐饮企业，每月平均新增上线3520家，餐饮企业复工率从3月的53.6%上涨到5月的98.1%。

“加快服务业恢复振兴，通过援企稳岗、刺激消费、释放需求等对冲疫情影响，是推动服务业企稳回升的现实之需。”四川省委主要领导指出，加快服务业高质量发展，紧扣发展提速、比重提高、水平提升抢占未来制高点，是拓展四川发展空间的必由之路，要有机衔接、协同推进，努力建设现代服务业强省。

地位提升，贡献明显

逛春熙路、游宽窄巷子，是很多游客来成都的不二选择。

今年一季度，面对突如其来的疫情，春熙路时尚活力区组建工作专班，统筹推进疫情防控和复工复产，精心制定要素保障政策。扎实开展“云上春熙”促消费系列活动，联动抖音等线上直播平台企业与重点商场“结对子”发展网络消费，实现社会消费品零售总额约155.6亿元。

自去年被纳入全国11条步行街改造提升试点之后，宽窄巷子的面貌焕然一新，修复院落50个，改造临街店铺150个，新引入文创融合型商户30余家。推动文商旅融合发展，优化提升街区业态品质，为消费升级提供了新的消费场景。

近年来，四川省加快推进商业贸易转型升级，城市商业综合体、步行街、品牌连锁便利店、商品市场等商业基础设施不断完善，消费业态不断创新，消费环境日益改善。2019年，四川全省商业贸易服务业增加值达4194.7亿元，占服务业增加值比重达17.2%。

经过多年发展，四川省服务业综合实力不断增强，经济贡献大幅提升，逐步成长为四川省第一大产业。“十三五”以来，四川省服务业增加值年均增长9.2%，高于全国平均水平1.6个百分点，持续领跑全省地区生产总值和一、二产业增速。2019年实现增加值24443.3亿元，同比增长8.5%；规模居全国第八位、西部第一位，较2015年翻一番；增速居全国第五位、西部第二位。

服务业对经济社会的贡献持续扩大。2019年四川省服务业对经济增长的贡献率达52.6%，较2015年提高11.5个百分点，拉动地区生产总值增长3.9个百分点。服务业城镇新增就业达76.9万人，占全省的71.3%，较2015年提高5.9个百分点。

产业融合，结构升级

位于简阳市的申通西南总部暨成都电商物流科技产业园一期项目工地一片忙碌，一辆辆装满泥土的运土车经过冲洗平台，缓缓驶出大门口，开上成简快速公路。作为入驻简阳西部电商物流产业功能区的22个重点产业项目之一，申通西南总部暨成都电商物流科技产业园是申通西南地区总部及财务结算中心，项目占地260亩，未来将成为申通快递重要的全国性运转枢纽。

据了解，西部电商物流产业功能区是简阳打造“物商之都”城市名片的重要载体，也是成都“东进”战略区域唯一以电子商务为主导产业的功能区。目前，已入驻企业141家，申通、韵达、中通等11家企业在功能区建立区域总部……2019年，西部电商物流产业功能区实现销售额230亿元。

简阳西部电商物流产业功能区管委会主任蒋和平表示，未来，产业功能区将以“新电商经济、现代物流”为主导产业，重点布局跨境电商、垂直电商、农业电商、B2B电商等，聚焦供应链管理、物流仓储、代运营三大领域，打造新服务格局。

随着工业化、城镇化、信息化的快速推进，互联网经济、数字经济、平台经济、共享经济等新经济形态如雨后春笋般出现，加速重构传统服务业迭代升级。四川省社会科学院金融与财贸经济研究所副所长魏良益建议，充分利用区块链等新一代信息技术，促进传统服务业转型升级，促进一、二、三产业融合发展。

2019年底，四川省委、省政府从促进产业转型升级的角度，选取科技信息服务、现代物流、金融服务、人力资源服务、商务会展服务等生产性服务业；从促进消费拉动经济增长的角度，选取商业贸易、文体旅游等产业；从突出产业特色和发展潜力的角度，选取川派餐饮、医疗康养服务、家庭社区服务等产业，提出构建现代服务业体系。

布局优化，协调发展

6月5日，达州市达川区杨柳商贸聚集区“好一新”机电市场内车来车往。各类机电、家居、建材通过便捷的物流从这里发往巴中、南充及陕西安康等地。“我们从一个小机电批发市场，发展壮大为年销售收入近30亿元的机电设备批发集散地，既是企业自身努力的结果，也与政府的大力扶持分不开！”“好一新”机电市场总经理杨淞说。

达川区杨柳商贸聚集区是川东北地区一个集汽车贸易、家居建材、五金机电、医药贸易、服装皮革和文化产业为一体的大型商贸聚集区。为了帮助企业做大做强，达川区先后投资5.6亿元完善了道路、电力线路、通信光纤等硬件基础设施。针对商贸服务企业资金周转快、需求大的问题，区里一方面用好用活金融扶持政策，为企业提供良好的金融服务；另一方面，制定出台《达川区服务业发展资金实施细则》，对现代物流、电子商务、汽车销售等行业进行补贴，降低企业的成本。2019年，商贸聚集区的产值达175亿元，创造就业岗位2万余个。

为推动服务业区域协调发展，四川强化服务业发展规划与五大经济区发展规划的有效衔接，突出县域服务业做大做强，推动农村一、二、三产业融合发展，积极引导服务业向集聚区聚集，推进服务业实现特色发展、错位发展、创新发展。2019年，全省49个省级服务业集聚区实现营业收入1.2万亿元、入驻企业8万余户、吸纳就业130万人。

为使区域发展由“单兵突进”到“竞相迸发”，四川进一步优化服务业空间布局，深入推进“一干多支”发展战略，初步形成了“1+8+N”的服务业区域发展格局。全力促进五大经济区服务业协同发展，充分发挥成都平原高端服务业引领作用，辐射带动川南、川东北、攀西、川西北加快发展服务业。支持成都建设服务业核心城市，全市实现服务业增加值11155.85亿元，占全省的比重达45.6%，较上年同期提高2.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)