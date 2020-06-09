把制度集成创新摆在突出位置  海南自贸港高质高标建 

《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）日前正式公布。

在6月8日举行的国新办新闻发布会上，国家发展改革委副主任林念修介绍，《总体方案》的主要内容可以概括为“6+1+4”。“6”，即贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动。“1”，即构建现代产业体系。特别强调要突出海南的优势和特色，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，进一步夯实实体经济的基础，增强经济创新力和竞争力。“4”，即加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制度建设。

惠企招才政策多，服务业开放力度加大

自贸港建设需要更多市场主体参与，那么《总体方案》中，企业在海南能够直接享受到的自贸港核心政策有哪些？

投资自由便利。海南省委副书记、省长沈晓明介绍，海南自由贸易港实行“非禁即入”，除非有强制性的标准和法律的禁止，原则上政府取消许可和审批，对企业实行备案制、承诺制，承诺符合条件就可以开展业务。对于外商投资实行准入前国民待遇加自贸港专用的负面清单管理制度。

“在自贸区基础上进一步减少限制和禁止的条款。对于自贸港内注册的境内企业，我们将支持他们通过境外发行股票的方式进行融资。”沈晓明介绍，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%征收企业所得税；对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业，其2025年前新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

货物贸易零关税。根据《总体方案》，全岛封关后，除了极少数产品外，其他都没有进口关税。据介绍，在全岛封关之前，海南设定了四类物品，通过清单管理免关税。一是生产资料，二是原辅料，三是交通工具，四是岛内居民的消费品。

沈晓明算了一笔账，在海南进口游艇、娱乐设备分别约可免征38%、20%的进口税，生物制药企业采购研发设备可节省资金1/3。洋浦保税港区等特殊区域将率先实行原产地规则，即如果生产用的原材料有进口物件，但在海南自由贸易港加工增值超过30%，生产出来的产品进入中国内地市场不需要再交关税。

不仅在海南办企业享受关税优惠，游客也有新福利。财政部副部长邹加怡介绍，离岛免税购物政策大幅放宽，免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元，并且在现行38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类。

所得税税率优惠。从现在开始到2025年，对符合条件的企业和个人减免所得税。比如，对在海南自贸港工作的高端和紧缺人才，如果他们在海南岛内待满183天，个人所得税实际税负超过15%的那部分将免征。

服务业开放力度加大。大幅减少市场准入限制，在旅游、现代服务业和高新技术三大产业，特别是种业、航运、电信、商务服务、金融、医疗、教育、文化、体育等重点领域，加大服务业的开放力度。比如，《总体方案》首次提到有序开放基础电信；支持境外证券、期货、基金经营机构设立独资或者合资的金融机构；允许境外理工农医类的世界高校或者是职业院校在海南能够独立办学。“这些开放的政策之前都是没有过的。”沈晓明说。

对接国际高标准经贸规则，培育具有海南特色的合作竞争新优势

根据《总体方案》，到本世纪中叶，海南将全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。这是否意味着未来的海南会替代现在香港的一部分功能和地位？

“海南自由贸易港与香港定位不同，重点发展产业也不同，应该说互补大于竞争，不会对香港造成冲击。”林念修表示。香港是重要的国际金融中心、航运中心和贸易中心，被众多国际机构评选为全球最自由的经济体和最具竞争力的地区之一。特别是香港回归祖国以后，在“一国两制”下，继续保持繁荣稳定，并且深度融入中华民族伟大复兴的壮阔征程中。

林念修表示，在海南建设自由贸易港，既要学习借鉴国际上知名的自由贸易港的先进经验，对接国际高标准的经贸规则，探索具有国际竞争力的开放制度体系。同时，更要充分发挥海南自然资源丰富、地理位置独特以及背靠超大规模国内市场和腹地经济的优势，重点突出贸易和投资自由便利，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，加快培育具有海南特色的合作竞争新优势，为全球自由贸易港发展注入新的活力。要把制度集成创新摆在突出位置，成熟一项推出一项。

“在海南建设自由贸易港进程中，我们将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展，积极开展务实有效的合作，保障香港的长治久安和长期繁荣稳定，确保‘一国两制’实践行稳致远。”林念修说。

“管得住”才能“放得开”，做好风险防控

《总体方案》给予海南自贸港的政策红利前所未有。在打造开放型经济新高地的同时，如何做好风险防控？

“管得住”才能“放得开”。海南省委书记、省人大常委会主任刘赐贵表示，自贸港高质量高标准建设中，风险防控要真正摆在重要位置。

“海南自贸港是中国特色社会主义制度的自贸港，走中国特色社会主义道路是坚定不移的。”刘赐贵说，自贸港建设中有几个“不允许”，即不允许危害国家安全，不允许在意识形态方面来破坏社会主义制度，不允许通过货物贸易走私，不允许搞黄赌毒，不允许破坏海南良好的生态环境，不允许在海南自贸港建设过程产生腐败、发生不廉洁的行为。“对这些原则性的问题，我们都会制定或者已经制定相应的管控措施。”

据介绍，一年多来，海南省委对自贸港的风险防控高度重视，大体上总结了13类、100多个风险点。2018年6月，海南房地产全域限购；近两年，为了打击走私，还构建近岸、近海、岸线和岛内三道防控圈，并从今年4月1日开始实施《海南省反走私暂行条例》。

“项目多了，投资多了，公共的权力大了，如果这方面的风险控制不住，我们就不可能有一个良好的营商环境。为此，海南对项目招投标进行全过程的介入监督，由省纪委监委、审计等部门组成，对全省的投资项目进行全覆盖监督。”刘赐贵说，海南已建立社会管理信息化平台，基本上建立起了一套海上12海里内、岸上1944公里的海岸线，再加上内陆的网格化反走私管控。通过卫星海上和岸上的岸基雷达，通过远程抓拍，可以对所有岸线实行无缝监控。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 02 版）

(责编：李栋、值班)