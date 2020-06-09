日前，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。6月8日，国务院新闻办举行新闻发布会，邀请有关方面负责人解读《总体方案》。海南自贸港未来如何建设，达到何种目标，《总体方案》作了详细说明。可以说，《总体方案》为海南自贸港建设制定了详细的时间表和计划书。

海南建设自贸港是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措，是党中央着眼国内国际两个大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的战略决策。如今，新冠肺炎疫情依然在全球肆虐，世界经济深受影响，此时中国公布海南自贸港建设方案，是一种宣示，表明了中国深化改革、扩大开放和支持经济全球化、建设开放型世界经济的决心。

中国高度重视海南自贸港建设。

这是历史的必然选择。海南能有今天的成绩，源自于改革开放。1988年4月，海南岛被划定为经济特区，海南正式建省。30多年来，海南已从一个边陲海岛发展成为中国改革开放的重要窗口。正如习近平总书记所说，海南经济特区是我国经济特区的一个生动缩影，海南经济特区取得的成就是改革开放以来我国实现历史性变革、取得历史性成就的一个生动缩影。中国特色社会主义进入新时代，站在新的历史起点上，深化改革、扩大开放是海南经济特区的必然选择。

这是中国经济发展的必然要求。如今，随着中国经济体制改革进入攻坚期和深水区，体制性障碍、机制性梗阻和政策创新不足等问题日益凸显，重大改革每推进一步，都是难啃的“硬骨头”，都有可能面临“险滩”。同时，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。建设海南自贸港是加快完善社会主义市场经济体制的时代要求，也是贯彻新发展理念推动高质量发展的重大举措。因循守旧没有出路，畏缩不前必失良机。海南自贸港的建设，对接国际高水平经贸规则，把制度集成摆在重要位置，促进生产要素自由便利流动，必将打造中国开放型经济新高地。

这是顺应经济全球化的必然趋势。近年来，经济全球化受到挑战，贸易保护主义、单边主义不断抬头，再加上新冠肺炎疫情的影响，经济全球化遭遇更大的逆风和回头浪。但是，中国维护经济全球化的决心坚定。选择在此时公布海南自贸港的建设方案，其实就是用实际行动向世界表明，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大；就是要以新一轮高水平对外开放支持和推动经济全球化，为维护全球自由贸易、完善全球治理体系、加快世界经济复苏注入新的动力。

蓝图绘就，路线明确，接下来要做的就是大胆去闯、大胆去试。有40多年改革开放经验的积累，有强大综合国力的支持，海南自贸港的建设必将行稳致远，取得更大成效，使海南真正成为高水平的中国特色的国际自由贸易港。

海南自贸港，未来可期！

（作者为本报评论员）

(责编：李栋、值班)