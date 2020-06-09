中国食品安全稳中向好 去年食品安全抽检合格率超97%

本报北京6月8日电（记者孔德晨）6月7日，国务院食品安全委员会办公室会同公安部、农业农村部、卫生健康委、海关总署、市场监管总局在北京举办2020年“世界食品安全日”中国主场活动。国家市场监管总局食品安全总监王铁汉在活动中表示，中国食品安全状况总体保持稳中向好的态势，一些食品安全突出问题治理取得积极成效。
2019年，市场监管总局完成国家食品安全监督抽检24.4万批次，覆盖33大类食品，检验食品安全国家标准指标558项，食品安全抽检的总体合格率为97.6%，与2018年持平。其中，日常消费量大的食品合格率继续保持高位。肉制品抽检合格率为97.0%，较2018年提高0.5个百分点；粮食加工品、食用油、婴幼儿配方乳粉抽检合格率分别为98.8%、98.9%、99.8%，与2018年持平。
市场监管总局食品抽检司有关负责人表示，通过专项整治，餐饮食品、淀粉及淀粉制品的抽检合格率分别较上年提升0.9和2.3个百分点，均达到97%；非法添加非食用物质检出率为0.02%。其中，婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续11年零检出。
“食品安全没有‘零风险’，但市场监管部门始终坚持‘零容忍’。”市场监管总局食品抽检司有关负责人介绍，对于抽检发现的不合格食品，均由属地市场监管部门依法对该批次产品采取了封存、下架、召回、核查处置等措施，着力防控和化解食品安全风险。
“中国食品安全工作虽然取得了长足进步，但仍然面临不少困难和挑战，需要常抓不懈、久久为功。”国务院食品安全委员会办公室主任、市场监管总局局长肖亚庆在活动中强调，“世界食品安全日”倡导“食品安全，人人有责”，与中国食品安全社会共治理念高度契合。
“我们将统筹做好常态化疫情防控和复工复产复课复市工作，落实‘六稳’‘六保’任务，坚守食品安全底线，促进食品产业高质量发展。”肖亚庆说，“企业要履行好主体责任，尚德守法，诚信自律，保证上市产品质量安全；公众要积极参与监督，专家学者要加强科普宣传，帮助公众解疑释惑；消费者要增强维权意识，掌握食品安全知识，共建餐桌文明，努力形成人人有责、人人参与、人人共享的社会氛围。”
市场监管总局食品抽检司有关负责人表示，未来将持续加大食品安全抽检力度，紧盯重点食品、重点指标、重点区域，对检出不合格食品跟踪抽检；持续增强食品安全风险管控能力，加强与农业农村、卫生健康、海关等相关部门信息互通，完善食品安全全程监管机制；持续加大监督抽检信息公开和风险交流，完善监督抽检信息分类公布和加强抽检信息解读。
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