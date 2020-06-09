国家外汇管理局:5月中国外储31017亿美元

本报北京6月8日电 （记者邱海峰）记者从国家外汇管理局了解到，截至5月末，我国外汇储备规模为31017亿美元，较4月末上升102亿美元，升幅为0.3%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，5月，我国外汇市场运行稳定，外汇供求基本平衡。国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅上升。

王春英说，当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，地缘政治风险上升，国际金融市场动荡加剧。随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，我国经济运行正逐步向常态化复苏。往前看，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

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