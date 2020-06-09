中国化学工程重大项目进展快 多个海内外项目取得积极进展

本报北京6月8日电 （记者李婕）记者日前从中国化学工程获悉，该集团一手抓疫情防控，一手抓生产经营，多个海内外项目取得积极进展。

5月31日，中国化学工程十三化建承建的浙江石油化工有限公司4000万吨∕年炼化一体化项目二期蜡油加氢裂化装置安装工程两台千吨级设备——加氢精制反应器和加氢裂化反应器安装完成，为项目设备安装施工拉开了序幕，也标志着项目重点安装施工全面铺开。同日，由中国化学工程六化建承建的山东清河化工科技有限公司60万吨/年高端特种油加氢项目中间交接。

与此同时，海外项目也取得积极进展。中国化学工程十三化建尼日利亚项目部通过科学统筹管理，有效减小疫情对现场施工的影响，得到了尼日利亚丹格特炼油石化项目业主的肯定。凭借在桩基施工进度、质量等方面获得的良好口碑及在疫情防控方面的突出表现，5月27日，丹格特炼油石化项目业主与十三化建又签订了1183万美元的合同任务。此前，十三化建承揽了丹格特炼油石化项目的桩基工程、碎石桩工程及ISBL单元土建施工，合同总额7491万美元。

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