原标题：海南“开挂” 旅游三大业态抢跑

作为自贸港着重发展的三大领域之一，旅游在海南的角色日益被强化，而在近期一系列利好政策的带动下，海南旅游业的新风口更令投资者和企业纷至沓来。在6月8日国新办就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的发布会上，旅游成为一大关键词，多次被相关部门负责人提及，其中，海南的会展、游艇及游乐设施更是成为“零关税”政策背景下率先受益的重要行业。

主题公园：

进口设备税收节省20%

“在实施‘零关税’政策的背景下，未来海南进口娱乐设备的税收大约能节省20%，”在此次发布会上，中共海南省委副书记、海南省人民政府省长沈晓明表示。

对于国内的主题公园行业来说，这无疑是重磅利好。事实上，近几年来，海南早就成为旅游企业的必争之地，国内外主题公园品牌也争相在此布局。据不完全统计，宋城演艺、复星旅文、海昌、长隆、圣亚、三丽鸥……截至目前，已经或计划在海南建设主题公园的大型企业至少有10个左右。

不过，也有企业坦言，由于我国长期存在进口娱乐设备设施成本较高的情况，因此不少企业在引进国际品牌、世界知名IP的过程中仍比较谨慎。

“近几年，我国主题公园市场竞争日趋激烈，部分项目投资方更愿意在园中安放一些高刺激性的设备，比如木质过山车等，国内工艺水平还暂时难以达到定制化设备设施。” 中国主题公园研究院院长林焕杰表示，不可否认，目前美国、加拿大等国家和地区研发、生产的部分娱乐设备仍然具有国际领先的技术。

不过，他也坦言，由于进口设备造价高、生产周期长且关税成本相对较高，因此大多数国内主题公园仍然会选择性价比相对较高的国产厂商合作，目前仅有20%-30%的主题公园采用了进口产品，“整体来看，在我国建设一座主题公园，娱乐设备投资成本至少占前期投资的35%-50%左右，而国内外生产的设备价格差距高达50%-80%。”林焕杰举例称，一般来说，如果中国的主题公园委托国外知名企业设计、研发、制作一款过山车，基本都要花费1亿元甚至更高。

因此，林焕杰认为，进口娱乐设备税收节省20%，不仅能有效鼓励更多中国本土企业在海南建设高规格、高标准的主题公园项目，而且还有利于国际知名主题公园品牌带着更多拥有自主知识产权的进口设备落户海南。还有国内知名游乐设备设施制造企业负责人告诉北京商报记者，通过“零关税”降低海南进口娱乐设备的成本后，不仅能令国内的设施制造、研发市场结构变得更加多元，也能倒逼国产品牌加速产品升级。

不过，林焕杰也提出，目前由于各个国家和地区对于大型娱乐、游乐设备的管控标准各有不同，进口设备进入海南免除关税只是第一步，如何有效地链接欧标、美标等国际标准，让进口环节变得更为顺畅、便利，则是相关部门下一步需要重点解决的的问题。

会展经济：

吸引更多境外品牌

“海南近年来会展业务成长得很快，不少大型会议都选择在此落户，今年以来也有不少主办方和我们联系，预计在此选址。”北京基熠会议会展服务有限公司总经理付博表示。据了解，作为海南建设过程中的重要板块，会议会展成为近年来海南的重点业态之一。在本次举办的发布会上，财政部副部长邹加怡也表示，要支持海南发展会展经济，开展国际交流，研究出台对国家级展会的境外展品在展期内进口和销售的免税政策。

有业内人士表示，虽然今年海南等地会展行业深受疫情影响，部分大型展会陆续取消或延期，但总体来看，各项利好政策的出台也在为后期发展蓄力。据了解，此前发布的《海南自由贸易港建设总体方案》中就明确提及推动海南会展业发展的相关政策。

在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看来，近年来海南为促进大型会议的落地，在资金补贴等方面提供了一系列具有吸引力的鼓励政策，本次“零关税”政策出台后，将进一步吸引更多重要会展品牌落地海南。

“此次提及的免税政策，除了吸引消费者为展会展品‘买单’，还能吸引更多的境外品牌方及商家选择在海南举办会议，提高海南会展业影响力，形成IP效应。同时，境外展品在展期内实现进口和销售的免税后，进口商品的成本降低，更多的消费者‘闻风而动’，或将吸引更多以展览销售、购物为主的销售型展会进驻海南，丰富海南的会议展览市场结构。”

此外，吴丽云还进一步分析，会展经济作为一项综合性带动经济，除了展览自身的布局，还能进一步带动旅游、住宿、餐饮等业态的发展。“大型展会及会议通常都会持续几天时间，且参会人数较多。在此期间，会议周边的旅游业、酒店住宿及购物都会随之升温，进一步拉动海南的旅游业及商品消费。”吴丽云称。

游艇产业：

购买门槛显著降低

除了会展、主题公园行业将迎来新的商机外，“零关税”的到来还将直接利好海南游艇产业的发展。在发布会上，沈晓明还介绍，在2025年全岛封关之前，对生产资料、原辅料、交通工具和岛内居民的消费品四类物品，通过清单管理来免征关税。其中，对岛内进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器等营运用交通工具及游艇免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

“举例来说，原本1000万元进口一条游艇，需要缴纳380万元的税，但是如果在海南买一条1000万元的进口游艇，就不需要缴纳380万元的税，比其他地方买游艇省了380万元。” 沈晓明表示。

一家游艇企业的相关负责人表示，按照目前游艇行业的税率计算，购买游艇需要缴纳13%的增值税、10%的奢侈品消费税，如果是进口游艇还需要再加10%的海关税，综合计算，8米以上的进口游艇综合税率在37%-38%左右，国产游艇在26%左右，而新政实施后，很多税率可以免除，游艇仅需要缴纳车船费就可以了，显然将大幅降低游客或者企业购买游艇的价格门槛，有效推动游艇旅游进一步发展。

其实，早在2019年3月，在博鳌亚洲论坛2019年年会上，海南省就提出要以更开放的态度发展旅游，特别是邮轮游艇产业。此前，交通运输部以及海南省还多次提及推动琼港澳游艇自由行，并计划将粤港澳游艇自由行政策推广至海南。根据国际相关机构统计，游艇产业每投资1美元，甚至可以带来6.5-10美元的经济效益。

谈到游艇产业的发展，中交协邮轮游艇分会常务副会长兼秘书长郑炜航指出，目前中国对于游艇的了解、认识还很不充分。在世界很多地方，游艇实际上是中产阶层水上休闲消费的基本工具，比如钓鱼艇、帆船、摩托艇等大众喜闻乐见的中小游艇，都是游艇大家庭的组成部分，而长度超过80英尺以上的超级豪华游艇，实际上只占全球游艇数量的2.5%。

郑炜航还表示，除了游艇定性、认知方面需要加强，公共游艇码头的缺失也成为中国游艇产业发展过程中必须要面对的问题，目前国内15000多个游艇泊位基本上都是私人或会员制的，并不对社会开放，而国内绝大部分中小游艇基本无处停放，这就限制了该产业的发展，如何规划休闲岸线、增加公共游艇码头，成为游艇产业发展接下来要做的基础工作。

(责编：李栋、值班)