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借免费网课推广游戏 虎牙斗鱼等直播平台被点名

2020年06月09日07:53  来源：北京商报
 

　　北京商报讯 （记者 郑蕊 实习记者 耿文婧）6月8日，央视新闻频道在报道中点名批评虎牙、斗鱼等直播平台，因为后者在免费网课渠道中推广网络游戏。此前2月，为响应教育部“停课不停学”的号召，斗鱼、虎牙等直播平台纷纷上线了免费网课功能。但北京商报记者在其平台网页主页和手机App发现，找到学习栏目之前，用户必须首先浏览大量游戏、交友等无关信息和广告。

　　在教育部“停课不停学”的要求下，全国约有2.7亿学生需要通过网络平台上学。面对突然增多的用户量，快手、抖音、虎牙、斗鱼等直播平台也积极布局在线教育领域。

　　据央视新闻报道，今年2月初，虎牙直播称“停课不停学”，开通免费上网课渠道。然而，在虎牙直播App中，一打开，首先弹出的却是各种网游的兴趣选项，学习栏目被放在最后。但其所谓的免费网课页面中，也有大量精心包装的游戏广告，此外，在虎牙直播的PC端也存在网游广告。据悉，虎牙直播的累计注册用户已超过2亿。

　　同时，类似的情况也出现在斗鱼平台上。北京商报记者下载了虎牙直播和斗鱼直播App，发现当用户以未登录状态首次进入App时，首先出现的界面便要求用户选择喜欢的直播内容，最上方是“热门游戏”分类及相关游戏名称。而从并非游戏的“娱乐天地”板块选择任意标签进入App后，首页推荐的内容仍以游戏为主，且难以通过首页迅速找到学习板块。

　　虽然虎牙和斗鱼两平台都以游戏直播为核心业务，在首页上出现网络游戏相关信息是正常的，但根据教育部办公厅等部委自2018年起下发的《教育部办公厅关于严禁有害App进入中小学校园的通知》《教育部办公厅关于严禁有害App进入中小学校园的通知》等文件，明确要求各级教育部门及中小学校“凡发现包含色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，要立即停止使用，退订相关业务，卸载App，取消关注有关微信公众号，坚决杜绝有害App侵蚀校园”，将网络游戏列为对中小学生有害的内容。

　　北京大学文化产业研究院副院长陈少峰认为，“斗鱼、虎牙此次将游戏等广告插入上网课渠道，存在过度商业化的问题。“学生通过使用平台上网课，已令学生成为自身的用户。虽然广告是直播平台的主要收入来源之一，同时直播平台也需要想办法来提升自身的商业价值，但并不是平台上所有产品都要穿插广告，需要分辨不同的场合，对商业化进行平衡。”

　　近年来，直播平台屡屡因内容涉及不良信息或是广告等相关问题而被点名。对此，陈少峰表示，直播平台在考虑商业价值的同时，也要注重自身的社会责任，毕竟平台上会有大量青少年用户，平台需要承担起自身的责任，避免用户受到不良信息的影响。

(责编：李栋、值班)
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