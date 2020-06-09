包学包会？别被信用卡退息中介“忽悠”了

疫情影响之下，信用卡持卡人在社交群、论坛上讨论的热点话题从提额、养卡变成了退息，在银行政策倾斜之下，难免有部分人盯上政策的空子瞄准违规退息，连带着的，信用卡退息中介大军也擎着“100%退回、包学包会、可协助提供P图证据”的大旗重出江湖。北京商报记者近日调查发现，退息课程在网络直播中往往能吸引千人观看。在业内人士看来，银行在当前的退息申请核查流程中，无法一一对持卡人提供的资料进行验证，确实给退息中介以滋生的土壤，但若使用虚假材料进行申请，一经查实，持卡人后续将面临降额甚至列入“黑名单”的惩罚。另外，这类退息中介也隐藏着骗费、骗押金的不轨行为，需警惕“退息不成反遭骗”。

千人观看退息直播课

为缓解疫情期间受影响个人的还款压力，不少银行此前出台了针对性政策，如对参加疫情防控的医护人员、疾控人员，受疫情影响收入下降的个人，可以延期还款、免息分期等。政策利好显而易见，但难免有些人本身不在退息政策允许范围之内，却因“眼红”政策红利而衍生了违规退息的想法，于是信用卡退息中介大军便找到了迅速生长的土壤，号称“不论利息还是手续费、服务费等，都可以退，若发卡银行没有履行信用卡使用中的权益，也可以申请退息”。

北京商报记者发现，最近各大社交群中总能见到信用卡中介大军游走揽客的身影，并打出了“一对一指导教学，帮您追回所有罚息”的口号。在中介的精心包装下“合法退息实操策略及话术”“负债上岸退息挂账技术”等课程被搬上了直播平台。这些视频很快就吸引了大量粉丝，一场将近五个小时的直播能吸引1000-2000人的关注，在直播弹幕中，有不少持卡人询问如何进一步进行退息操作。但分享只是前奏，要想进一步学习就要成为会员，公开大课的售卖费用一般在60元左右，以每场直播吸引最低粉丝数1000人来计算，中介开一场直播，变现的费用高达6万元。

相较“上大课”的模式，也有中介提供一对一指导，但收费价码更高。在调查中，一家收费近千元、号称“包教包会”的机构告诉记者，“按照老师给您教的方法都可以退，所有商业银行都能操作，每个客户的情况不同，收费高一点也是为了一对一教学，在实际操作的案例中，已有80%以上用户退息成功”。但当记者提到要先观看客户退息操作的成功案例再报名学习时，这位中介人员表示：“这都是客户的隐私，未经客户允许不能观看，只有报名才会提供内部资料。”

针对信用卡退息大军“重出江湖”的原因，麻袋研究院高级研究员苏筱芮向北京商报记者表示，疫情之下，政策层面鼓励，舆论环境有利于倾向“弱势个体”；其次受疫情影响的个人确实在还款、缴纳罚息等方面存在困难，从而衍生出“退息”需求，然后被退息大军这样的“供给方”盯上。

上个月，银保监会相关负责人还披露了2020年一季度信用卡贷款的情况，该负责人提到，一季度，信用卡贷款减少3300多亿元，此外一季度末不良率较年初上升0.52个百分点。此前央行发布的《2019年支付体系运行总体情况》也显示，截至2019年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元，占信用卡应偿信贷余额的 0.98%。

话术、P图套路多

一位自称从业数十年的资深导师在做聊天分享时提到，退息流程中最主要的就是持卡人和银行客服之间的博弈。其中最常见的套路就是向银行客服人员施压，例如“表达自己要去监管投诉，态度要坚硬。在操作时，首先要确定自己是否符合退息的标准；第二步可以直接跟客服说银行的息费不合规，需要退还多余的利息；第三步直奔主题，强硬要求银行限期处理”。

另外，据退息中介介绍，近期多被使用的退息“借口”主要是银行为了解决由于受到疫情冲击导致的个人债务无法偿还问题而推出的临时政策。那么，不符合退息要求的客户该如何申请？一位退息中介“导师”告知，“有的银行审核的时候会需要提供停工证明，我们可以帮您P图”。

对此，一位国有大行信用卡中心相关人士指出，从审核来看，如果提供的是虚假材料，银行目前的鉴别成本很高，但这种行为本身属于欺诈行为，一旦被银行发现，会受到相应的处罚。

对中介此类行为，零壹研究院院长于百程表示，中介通过专门研究了解各家银行的具体政策，提供哪些材料怎么处理会通过率更高，但如果是通过伪造增加通过率，用一些非法手段帮助用户免息、退息，这显然是违法违规的。

此外，北京商报记者在实际操作过程中发现，信用卡持卡人确实可以向银行申请退息操作，但并非中介口中的“所有的费用都可以进行退息”。一位股份制银行信用卡中心人士向记者明确表示，信用卡取现产生的利息无法做免除，逾期产生的费用也无法免除。不过，有的客户会出现一些特殊情况，如之前的还款记录都非常良好，但在某一时间段忘记还款、或因疫情导致还款推迟，如果想申请免除费用，银行会根据客户的情况进行上报申请，等待识别后确认客户确实存在特殊情况，可以帮客户把利息免除。

欺诈风险犹存

退息的火热也意味着这很可能是一个暴利行业。北京商报记者注意到，中介大军退息课程的收费普遍在60-1000元不等，也有部分机构将课程费用炒到了近万元。其中，中介帮助持卡人申请退息业务的收费较高，有的中介会事先向客户索要数百元押金，也有中介还会收取一笔服务费，服务费一般为追回欠款的20%-50%不等。

在苏筱芮看来，此行为存在骗局的可能性，在用户隐私方面也存在风险。此外，苏筱芮认为，信用卡退息，实际上是目前“反催收”活动日益猖獗的一个表现。近年来，针对信贷贷后催收的各种“攻略”层出不穷，逐步发展成组织化乃至产业化，已成为当下影响信贷机构正常经营的一颗毒瘤，信贷业务的“反催收”应受重视并及早制定预案，对于将此类不法行径作为日常业务经营的机构或组织，应当早日取缔。

从持卡人角度，违规退息还会对个人信用带来不良影响，有中介人士向北京商报记者坦言，一些银行信用卡不好进行退息操作，一旦操作很有可能会被降额，之前操作过的客户案例中也存在这样的情况，而部分银行退息成功之后会在用户的征信报告当中体现一条永久的退息记录。那么退息操作又会对用户后续的征信带来哪些影响？记者致电央行征信中心进行询问，央行征信中心相关客服人员表示：“征信报告中主要收录的是信用卡、贷款相关信息，信用卡退息记录用什么样的形式上报，要根据持卡人的发卡银行来确定。”

一家股份制银行信用卡中心客服人员向记者透露，只要用户进行退息操作，就会有一条记录，会不会影响后续贷款、买房操作要视持卡人的具体情况而定。另一家股份制银行信用卡中心人士直言，对此类靠话术骗术退息的行为，银行甄别难度较大，但一经发现通常会上报征信，并对持卡人做出降额处理，由于持卡人原因导致的个人信用记录不良，目前无法予以消除。另外，申请退息后，持卡人也会被银行重点监测，如果以后想要提额，难度很大。北京商报金融调查小组

(责编：李栋、值班)