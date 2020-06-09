香港永久性居民21日起可申领1万港元

新华社香港6月8日电 香港特区政府财政司司长陈茂波8日表示，符合资格的香港永久性居民21日起可登记申请领取1万港元，最快可于7月8日收到该笔款项。
香港特区政府此前宣布，将向18岁或以上的香港永久性居民每人发放1万港元，一方面鼓励及带动本地消费，另一方面纾缓市民的经济压力。
在当日召开的记者会上，陈茂波表示，此项措施预计可惠及约700万人，涉及约710亿港元开支。申领款项的登记时间截至2021年12月31日。
陈茂波介绍，特区政府已与21家银行签署协议。市民可通过银行登记、网上电子登记或书面登记等方式申领款项。对于6月底登记的市民，特区政府会于7月8日起将1万港元存入申请人的银行账户。从7月开始进行电子登记的市民会在一星期内收到款项。
2月26日，陈茂波在特区立法会发表了2020/2021财政年度特区政府财政预算案，决定推出超过1200亿港元的大规模逆周期措施，其中包括此项约710亿港元的开支。
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