财政部:财政资金直达基层民生 切实兜牢"三保"底线

6月8日，全国财政厅（局）长座谈会在京召开。会议强调，财政资金分配要突出重点、提质增效。今年积极的财政政策资金规模和力度大，要把准方向，聚焦贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、产业转型升级等党中央重大决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中发力。

会议要求，建立资金直达基层直达民生的机制，推动财税政策措施尽快落地见效。各级财政部门要紧紧围绕中央决策部署狠抓落实，把宝贵的财政资金用到最困难的地方、最急需的领域。要用好直达资金，确保今年中央财政安排的直达资金直接惠企利民，全部落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上。要严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监督和重点监控，坚决杜绝截留挪用，对存在问题严肃问责。

会议强调，财政部门要认真贯彻政府过紧日子的要求，严格压减一般性支出。中央部门带头过紧日子，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。地方各级政府要大力压减一般性支出。严把支出预算关口，大力压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准。除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。要通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到花钱要问效，无效要问责。在大力压减一般性支出的同时，切实保障好脱贫攻坚等重点领域支出，为全面建成小康社会提供有力保障。

会议指出，要切实兜牢基层“三保”底线，确保不出问题。一是多渠道安排资金。中央财政通过采取新增财政赤字、发行抗疫特别国债、大力压减中央本级支出等措施，加大对地方财力支持。中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元、增长12.8%，增量和增幅都是近年来最高的，并重点向中西部和困难地区倾斜。其中，县级基本财力保障机制奖补资金增长10%、均衡性转移支付增长10%、老少边穷地区转移支付增长12.4%。二是优化资金管理方式。压实保障责任、阶段性提高地方财政资金留用比例、加快下达转移支付预算，确保资金下沉到基层。三是加强监测督导和库款调度。完善“中央到省、省到市县”的监控机制，及时跟踪监测各级库款情况，按日实施县级工资保障监测预警，逐月实施地方基层财政库款保障情况通报，层层压实责任，切实保障基层“三保”支出需要。省级财政要切实担负起主体责任，统筹中央转移支付和省级自有资金，加大财力下沉力度，对县级的转移支付规模只能增、不能减，确保县级财力不低于上年水平。县级财政要全面落实保障责任，坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序。

(责编：李栋、值班)