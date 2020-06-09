美国经济复苏遭遇“双重”阻力 疫情二次流行可能性上升

原标题：美国经济复苏遭遇“双重”阻力

新冠肺炎疫情已对美国经济造成重大打击，在失业率居高不下、消费不振的背景下，近期因弗洛伊德事件引发的持续抗议活动更是给美国经济复苏前景蒙上一层阴影。

抗议活动加剧疫情传播

6月7日，美国因弗洛伊德事件引发的抗议活动进入第13天。多地继续举行和平示威游行，抗议种族歧视，要求争取合法权益，对警察系统进行改革。

当地时间6月6日，包括美国首都华盛顿在内的全美多个主要城市针对警察暴力执法和种族歧视的抗议活动再度升级，华盛顿当天举行了十几天来参与人数最多的抗议活动，美国其他地区的抗议活动也达到近两周来的最大规模。

美国总统特朗普7日在推特上表示，他已下令国民警卫队从华盛顿特区撤出。纽约市长德布拉西奥当日在推特上表示，下一个城市预算将把一些城市警察资源转移到青年计划和社会服务领域，以使“城市更加公正”。

纽约市7日宣布解除宵禁。美国亚特兰大市市长办公室宣布，在连续实施一周宵禁后，亚特兰大市6日当晚取消宵禁。纽约州州长科莫7日说，纽约州将开设15个专门针对抗议示威者的新冠病毒检测点。纽约市政府官员呼吁示威者接受检测。

许多医疗专家担心，全美各大城市发起大规模示威活动，恐怕将导致新冠病毒感染人数在未来几周内再度攀升。当地时间7日，美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布称，各地的抗议活动“毫无疑问”将加快疫情传播。戈特利布呼吁示威者应尽量采取预防措施，戴上口罩，保持距离。此前，美国首席传染病专家福奇等健康专家也警告称，大规模抗议活动可能导致新病例激增。

据美国《国会山报》6日报道，目前全美23个州的新增确诊病例数持续增加，其中亚利桑那州、佛罗里达州、北卡罗来纳州、得克萨斯州和佛蒙特州在过去四天创下疫情发生以来新增确诊病例最大增幅。分析认为，这种聚集性活动可能加剧疫情的防控难度，美国二次疫情流行可能性上升，将会给美国经济带来二次冲击。

连日来，美国警察暴力执法致非洲裔男子死亡引发的抗议示威活动在全球不断升级。7日，英国伦敦、日本大阪、匈牙利布达佩斯、比利时布鲁塞尔、丹麦哥本哈根、瑞典哥德堡以及加拿大多个城市，举行了大规模示威游行活动。此前，抗议示威活动已蔓延至韩国、德国、法国、捷克、澳大利亚、新西兰、荷兰、爱尔兰、塞内加尔、加纳等多个国家。

经济复苏前景蒙阴影

目前美国正处于重启经济的起步阶段，如果大规模抗议示威活动持续导致感染人数激增，必将挑战美国各州放松封锁措施的底线，给美国经济复苏进程带来明显的阻力。

根据美国国会预算办公室发布的数据，受疫情影响，未来10年美国经济可能损失7.9万亿美元。美国亚特兰大联邦储备银行日前公布的最新预测显示，今年第二季度美国国内生产总值环比按年率计算将下降52.8%。美国纽约联邦储备银行的预测显示，第二季度美国经济可能下降35.5%。

与此同时，示威活动的混乱状态让许多刚刚重启的零售商被迫再次关门。苹果公司上周临时关闭了美国大部分零售店；亚马逊减少了一些城市的送货服务，并关闭了送货站；零售百货集团塔吉特和沃尔玛也在全美范围关闭了很多门店。这让刚刚走上正轨的零售业又遭受打击，也给美国消费服务业泼了一盆冷水。据CNN预测，本次蔓延全美的抗议示威活动造成的直接经济损失已经超过350亿美元，预计到抗议活动结束，可能会损失超千亿美元。

据美国媒体报道，《华尔街日报》和美国全国广播公司（NBC）7日发布的一项民调显示，由于大规模抗议活动在全美各地持续，加之仍在蔓延的新冠肺炎疫情，80%的受访者认为美国局势已“失控”，只有15%的受访者认为情况“处于受控状态”。同时，民意调查中大多数选民仍然对疫情传播和经济状况感到担忧。有46%的受访者表示，他们认为目前经济状况“很差”，这是自2012年9月以来该问题的最高百分比。

示威活动和疫情蔓延对美国经济造成打击之际，失业率依然维持高位。5日公布的非农就业数据显示，美国5月非农岗位数增加了250万个，失业率降至13.3%。但据《华尔街日报》报道，正当市场人士对经济前景抱有信心之际，美国劳工统计局却指出，统计人员并未将“暂时停薪留职”个案列入失业人员，以致失业率被低估，所以修正后的5月失业率可能高达16.3%甚至更高，而非13.3%。

更多刺激措施有待出台

特朗普日前表示，他仍将要求国会通过更多经济刺激措施，包括削减薪酬税等。据CNBC报道，特朗普5日签署了延长小企业贷款法案。这项法案降低了小企业获得“薪水保护计划”贷款的门槛。特朗普说，该法案“将特别帮助受到疫情严重打击的餐馆、旅馆和其他企业”。

为应对疫情冲击，美国国会已经出台总额达2.2万亿美元的经济纾困法案，为低收入美国民众发放现金支票，并为受疫情影响严重的中小企业增设贷款项目。同时，美联储将联邦基金利率目标区间下调至零到0.25%的超低水平，并开启无上限量化宽松。

本周，美联储将再度迎来政策例会，季度经济展望报告和利率预期点阵图依旧是市场关注的焦点。市场普遍预计，美联储将会维持现有政策不变，同时美联储主席鲍威尔或将重申，美联储在疫情期间会动用全部工具来支持美国经济。

不过，考虑到最新制造业和服务业数据的回暖情况，美联储可能会就经济前景发表相对乐观的言论，并暗示将减缓刺激措施。鲍威尔此前表示，美国经济复苏进程将取决于人们能否确信外出的安全性。而疫情与抗议活动加大了户外活动的危险系数，导致经济复苏前景更具不确定性。

分析认为，目前大部分已出台的刺激政策，均是为了避免永久性失业、减少公司破产及违约、确保市场正常运作及流动性的过渡性措施。在疫情缓和后，美国可能还需推出更多财政政策以确保就业和支持企业发展。

(责编：李栋、值班)