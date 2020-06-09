GDP连续两季度萎缩 日本经济步入衰退

日本官方8日发布的最新数据显示，受新冠肺炎疫情影响，一季度日本实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降2.2%，证实日本经济步入衰退。

日本内阁府发表的修订数据显示，扣除物价因素后，今年一季度日本实际国内生产总值（GDP）环比下降0.6%，按年率计算降幅为2.2%。这比上月发表的初步统计数据的降幅缩小。

路透中文网指出，衰退的定义是连续两个季度出现萎缩，一季度修正后数据证实日本四年半来首次陷入衰退。因去年调高消费税及海外贸易压力，日本去年第四季度GDP萎缩了7.2%。

在5月发表的初步统计中，扣除物价因素后，一季度日本实际GDP环比下降0.9%，按年率计算降幅为3.4%。内阁府表示，修订数据之所以降幅缩小，是因为在进一步的统计中企业设备投资比初步统计时有所扩大，对实际GDP起到拉动作用。

数据显示，一季度企业设备投资环比增长1.9%，比初步统计时的环比下降0.5%大幅上调。不过，《华尔街日报》援引经济学家观点表示，资本支出的向上修正可能没有准确反映疫情的影响。与此同时，由于疫情期间人们减少外出，占日本经济比重二分之一以上的个人消费环比降幅比之前扩大，由下降0.7%调为下降0.8%。

日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示，受疫情影响，日本4月经常项目顺差额同比下降84.2%。报告显示，日本4月经常项目顺差额约2627亿日元，比去年同期减少近1.4万亿日元。

商品贸易方面，由于汽车及汽车零部件出口大幅下降，日本4月出口额约4.91万亿日元，同比下降23.0%。由于受国际能源价格下跌影响，日本4月进口额约5.88万亿日元，降幅为9.5%。由于出口降幅远超进口降幅，当月贸易逆差同比大增至9665亿日元。

服务贸易方面，由于4月访日外国游客人数同比降幅扩大至99.9%，日本旅游收入显著下降，当月服务贸易逆差同比扩大至6302亿日元。

包括利息、红利等在内的海外投资收益，依然是日本经常项目顺差的最主要来源。受证券投资收益减少影响，日本4月海外投资收益降至约1.98万亿日元。

路透社援引市场分析师调查预计，受紧急状态要求居民居家、企业关闭以阻止疫情蔓延，日本今年第二季度GDP环比年率将下滑20%以上。尽管紧急状态已于5月底解除，但鉴于疫情在全球和日本国内的广泛影响，预计日本经济在未来几个月仅会温和复苏。

(责编：李栋、值班)