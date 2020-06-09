德国4月工业产出环比猛降

德国联邦统计局8日公布的数据显示，受疫情影响，经价格、季节和工作日调整后，4月德国工业产出环比下降17.9%，刷新前一个月的环比降幅，创1991年1月以来最大环比降幅。

数据显示，剔除能源和建筑业，德国4月工业产出环比下降22.1%，其中汽车工业产出环比下降74.6%。当月，能源行业产出环比下降7.2%，建筑业产出环比下降4.1%。

德国联邦经济和能源部当天发表声明说，自3月开始实施防控疫情的限制措施以来，对德国经济的影响在4月充分显现。声明同时表示，有迹象表明工业经济已经触底，随着逐步解禁和汽车工业生产恢复，德国经济已经开始复苏。

另外，联邦统计局当天修订今年3月工业产出数据，将3月工业产出环比降幅由9.2%调整为8.9%。

德国联邦经济和能源部此前公布的数据显示，受疫情影响，经价格、季节和工作日调整后，今年4月德国工业新订单环比再度猛降25.8%，刷新前一个月的环比降幅，创1991年1月以来最大环比降幅。

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