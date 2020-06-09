德国4月工业产出环比猛降

德国联邦统计局8日公布的数据显示，受疫情影响，经价格、季节和工作日调整后，4月德国工业产出环比下降17.9%，刷新前一个月的环比降幅，创1991年1月以来最大环比降幅。
数据显示，剔除能源和建筑业，德国4月工业产出环比下降22.1%，其中汽车工业产出环比下降74.6%。当月，能源行业产出环比下降7.2%，建筑业产出环比下降4.1%。
德国联邦经济和能源部当天发表声明说，自3月开始实施防控疫情的限制措施以来，对德国经济的影响在4月充分显现。声明同时表示，有迹象表明工业经济已经触底，随着逐步解禁和汽车工业生产恢复，德国经济已经开始复苏。
另外，联邦统计局当天修订今年3月工业产出数据，将3月工业产出环比降幅由9.2%调整为8.9%。
德国联邦经济和能源部此前公布的数据显示，受疫情影响，经价格、季节和工作日调整后，今年4月德国工业新订单环比再度猛降25.8%，刷新前一个月的环比降幅，创1991年1月以来最大环比降幅。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】