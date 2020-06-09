原标题：西贝莜面村一门店强收茶水费 深圳市监局要求自查整改

中新网客户端6月8日电 日前，有网友发帖称，其在餐饮品牌“西贝莜面村”深圳一门店消费后，结账时发现店家收取5元一人的苦荞茶（位）费。“喝不喝都收费，服务员说贾总规定的。”8日，深圳市市场监管局发布通报称，执法人员发现，该公司菜单酒水栏中有明码标价为“茶位5元/位”的项目，该公司对网友在微博发布的收取茶水（位）费的投诉已在退款处理中。同时，执法人员要求该公司全面自查整改。

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(责编：李栋、值班)