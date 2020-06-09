简爱酸奶澄清“虫卵门”事件称“无法确定异物来源” 代工模式成质量隐患

中国网财经6月8日讯(记者 李静)日前，知名网红酸奶品牌“简爱”酸奶再次卷入产品质量风波：一位消费者俞女士在某电商平台的简爱食品旗舰店购买了100ml*12杯高蛋白酸奶后，发现其中有黄色卵状物，在常温封存在塑料袋中一天后，俞女士发现上述卵状物“成活、生蛆蠕动”。

对此，简爱酸奶方面对中国网财经记者表示：该批次产品出厂检验报告合格，上市后未接收到类似投诉，“基本排除该异物来自酸奶产品本身”；该异物在发现后，被消费者包裹在塑料袋后，放置在常温环境下，由于当地气温达到30℃左右，所以无法确定异物被蝇虫接触后生蛆，还是异物为虫卵，成活产生蛆虫。

据报道，消费者俞女士是在购买上述酸奶产品，并“快喝完的时候”，才发现了“黄色卵状物”，而当时简爱食品旗舰店的客服回应称“是蛋白质凝固的正常现象”，并请俞女士用塑料袋、胶带封好异物，寄回公司核实。然而，当俞女士第二天准备邮寄异物时，发现虫卵已成活、生蛆蠕动。

对此情况，俞女士提出了将购买的简爱商品全额退款的要求，而简爱食品旗舰店的客服当时仅同意退还发现问题的一件。在事发后简爱发布的声明中称，“由于消费者申请将另1件同一订单下购买的并未出现投诉和质量异议的产品同时退款，我司店铺客服拒绝了其2件全退款申请。”

此后，俞女士向客服提供了异物生蛆的视频，并提出索赔，同时还向当地12315投诉。而简爱酸奶事后在公告中对此称，“消费者承认未将样本放在冰箱妥善保存”，同时也承认“由于简爱的相关工作人员在沟通中有响应不及时的问题，并且未能充分有效地提醒消费者，导致消费者没有把该份有异议的产品及可能的‘异物’保存在充分密封、冷藏2-6度、且洁净的环境下，并拍摄视频留存证据，该产品已受到环境污染，导致该项异议无法进行科学、合理、充分的进一步调查。”

由于未得到满意的回复，俞女士随后向合肥市肥东县市场监督管理局投诉，市场监督管理局也联系了简爱合肥工厂(中国网财经注：为简爱酸奶的代工工厂“安徽新希望白帝乳业有限公司”)，要求解释说明。

对此，简爱酸奶事后在公告中称：简爱提供了出厂报告和生产过程记录等资料，经市场监督管理局再次检查后，并未发现任何异常，市场监督局建议我们和消费者进行理性沟通说明，简爱主动联系并建议消费者去医院做检查治疗，若证明确由简爱产品导致消费者身体不适或其他不良后果，简爱愿意承担一切相关费用。

由于仍未得到满意的回复，俞女士随后通过媒体投诉曝光该事件。

在最终“引发简爱消费者热议”后，“简爱员工去到俞女士家中，进行了良好的沟通，并向俞女士详细解释了工厂的生产规范、生产流程以及疑似异物为何不可能是‘虫卵’的原因，对前期简爱工作人员不妥当的工作态度和由此引发的一系列后续事件、媒体关注对其造成的精神损失，表示真诚的歉意。后期，我们还将邀请俞女士到合肥工厂进行参观并在简爱的直播间对工厂生产环境进行同步直播。”

简爱酸奶在公告中表示，后续将“继续与消费者俞女士进行沟通，邀请俞女士至简爱的工厂进行参观，成为简爱的兼职质量官”。

对此事件，中国食品产业分析师朱丹蓬在接受中国网财经记者采访时表示，这一事件存在多种可能性，虫卵是否能够自然孵化，保存方式、包装袋的清洁程度等不确定因素都会产生影响。也不排除虫卵在外面，开盖喝的时候不小心掉在里面。

此外，朱丹蓬进一步表示，简爱最令人担心的是代工模式，“因为只要是代工，就没有掌控整个生产端，这是简爱的一大隐患。”

中国网财经记者留意到，此次事件发生前，在多家第三方投诉平台就有简爱产品被质疑质量有问题的投诉。如广东消费者王女士就在某投诉平台投诉称，其2020年03月29日在简爱公众号商城购买了“父爱配方”果蔬吸吸酸奶。3月30日签收后便分给家中的四名孩子饮用，不料四名孩子在同一时间段开始出现不同程度的腹泻。因王女士是简爱的忠实用户，购买简爱已有4年多，一开始不太相信是酸奶的问题。但在4月1日亲自尝试后，当晚便出现了腹泻和呕吐的反应，因此怀疑产品存在质量问题。

公开信息显示，简爱品牌隶属于广州朴诚乳业有限公司，该公司2014年11成立，注册资本6639.64万人民币，法定代表人夏海通，据介绍，夏海通曾在乳制品行业拥有20年从业经历。

据了解，简爱酸奶对外一直宣称“好酸奶就应该是100%的好鲜奶+优质益生菌+极简的配方”，目前上市的产品有简爱裸酸奶系列、高蛋白酸奶系列和益生菌酸奶系列三个系列的酸奶。

据报道，简爱酸奶已于近日完成了A轮融资，由经纬中国领投，黑蚁资本、麦星投资、中信农业基金跟投，总融资额达4亿元，本轮融资将用于打造“工厂+牧场一体化”模式的上游供应链，全面布局上游供应链。

(责编：李栋、值班)