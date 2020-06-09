广东省药监局：清扬去屑洗发露、隆力奇洗面奶被检不合格

近日，广东省药品监督管理局公布《关于化妆品抽样检验信息的通告》(2020年第4期)。通告显示，标示生产企业为联合利华(中国)有限公司(联合利华)的清扬去屑洗发露产品不合格。隆力奇蛇胆芦荟洗面奶菌落总数超标被检不合格。

通告显示，卡莱丽化妆品有限公司生产的隆力奇蛇胆芦荟洗面奶不合格，菌落总数严重超出1000CFU/g的限制，达到97000CFU/g。

天眼查信息显示，卡莱丽化妆品有限公司成立于2017年，属于江苏隆力奇集团子公司，注册资本20000万人民币，法定代表人徐晓平。

通告还显示，联合利华生产的清扬?去屑洗发露多效水润养护型未检出标签标识的去屑剂：吡罗克酮乙醇胺盐。

据了解，联合利华是全球大型日用消费品公司，旗下拥有多芬、力士、凡士林、奥妙、夏士莲等超400个美妆、洗护用品品牌。

据中国经济网报道，联合利华曾多次因产品不合格、企业飞行检查不合格被国家药监局、市场监管部门通告。2018年9月29日，国家药监局曾发布《对联合利华(中国)有限公司飞行检查通报》，通告显示，联合利华在生产企业监督检查中发现严重缺陷2项，一般缺陷5项，在质量管理、物料与产品管理和生产管理方面均存在漏洞，要求企业限期整改。

2018年9月5日，上海市工商行政管理局发布家用卫生杀虫用品质量抽检情况(2018年)表示，5批次的奥妙驱蚊花露水、杀虫剂、蚊香片和蚊香液均不合格。不合格原因是避蚊胺含量不合格和有效成分使用要求不合格，不符合国家用药要求。工商部门责令立即停止销售不合格商品，对库存商品和在售商品进行全面清理。

关于化妆品样品抽检不合格名单中涉及清扬去屑洗发露一事，6月3日，清扬微博发声明称，已对工厂留样相同批次产品进行自检，同时送往第三方检测机构进行检测，结果显示该批次产品中含有吡罗克酮乙醇胺盐，且其含量符合国家标准。企业已公开检测报告。

声明称，企业已将有关产品检测合格结果及情况说明正式回复相关部门报备，并在核实被抽检的是否为假冒产品。鉴于广东省梅州市梅江区耿平陈记百货店并非公司直接覆盖门店，公司目前正积极联系广东省药品监督管理局，协同打假部门核实该批次被抽检产品的来源及真实性。

(责编：李栋、值班)