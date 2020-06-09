6月份民航旅客出行需求强烈 国际出行意愿仍低迷

人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰） 当前，随着国内疫情防控形势逐渐向好，自2月下旬起，民航运输逐步恢复。进入5月后，民航运输恢复速度明显加快， 6月5日民航单日运输旅客量达103.67万人次，这是自1月28日以来，民航单日运输旅客量首次回升破百万，再创2月以来单日航班量新高。那么，6月份，国内旅客出行意愿如何？出行目的地是哪？最想去哪旅游？
近日，针对6月民航旅客出行意愿，民航旅客服务评测平台CAPSE共收集10125份有效样本，在此基础上发布2020年6月旅客出行意愿指数（TWI）分析报告。报告显示，整体来看，6月份旅客出行意愿指数环比提升11%，同比降幅持续收窄，6月有出行安排旅客比例较5月略有下降。
此次报告透露出一个非常重要的信号：“有出行安排旅客比例较5月份下降2% ，虽然更少的人在出行，但他们的出行需求强烈。”
国内旅客国际出行意愿仍旧低迷
报告指出，随着国内疫情形势好转，2020年2月至6月份旅客TWI降幅持续缩小，旅客出行意愿增强，但较2019年差距仍有一定距离，2020年6月份旅客TWI同比2019年下降26%。
在以旅游出行为主要目的的人群中，6月份各类型旅客旅游出行意愿指数（TWI-L）环比5月份下滑者居多。其中，18岁以下旅客旅游出行意愿指数环比上涨63%，二线城市旅客旅游出行意愿指数环比上涨22%。
在以商务出行为主要目的的人群中，除25-30岁旅客外，6月份各类旅客商务出行意愿指数（TWI-B）环比均有提升，其中51-60岁旅客商务出行意愿指数最高，达到35%。
受疫情影响，在以国际及港澳台地区为主要目的地的国内旅客中，国内旅客国际出行意愿仍旧低迷，2020年4月至6月份旅客国际出行意愿指数（TWI-I）虽呈上升趋势，但提升幅度微小，6月份TWI-I(0.09)较TWI(2.68)仍有较大差距。
上海和北京为国内出行旅客首选目的地
本次报告还调研了出行意向城市指数TWI-d（Travel Willingness Index for Destination），即在一段周期内，调研某一城市/地区的旅客计划去往的城市/地区的次数进行加总后，通过等比例百分制标准化计算出各个意向城市的指数。 在有计划国内出行的旅客中，上海和北京是国内出行旅客首选目的地，成都、广州和深圳是国内出行旅客主要目的地。同时，以北京、上海为例，京沪线均是北京和上海的旅客出行首选，其次均为成都、广州和深圳。
对于以国内商务出行为主要目的的旅客而言，上海和北京是国内商务出行旅客首选目的地，成都、广州和深圳是国内商务出行旅客主要目的地。
对于以国内旅游出行为主要目的的旅客而言，成都是国内旅游出行旅客首选目的地，上海和北京是国内旅游出行旅客主要目的地。
什么是旅客出行意愿指数（TWI）？
旅客出行意愿指数 TWI(Travel Willingness Index) ，是指在一段周期内（月度、年度等），调研旅客的出行目的和预计出行次数区间，通过类区间算术平均值的方式，计算出旅客在一段周期内的出行意愿指数，出行意愿指数越高，说明旅客计划出行的频次越高。
同时，根据旅客的不同出行目的和出行地区，我们还可相应地计算出商务出行意愿指数（TWI-B）、旅游出行意愿指数（TWI-L）和国际出行意愿指数（TWI-I）。
商务出行意愿指数TWI-B，是指在一段周期内（月度、年度等），调研旅客商务出行的预计出行次数区间，通过类区间算术平均值的方式，计算出旅客在一段周期内的商务出行意愿指数，商务出行意愿指数越高，说明旅客计划商务出行的频次越高。
旅游出行意愿指数TWI-L，是指在一段周期内（月度、年度等），调研旅客旅游出行的预计出行次数区间，通过类区间算术平均值的方式，计算出旅客在一段周期内的旅游出行意愿指数，旅游出行意愿指数越高，说明旅客计划旅游出行的频次越高。
国际出行意愿指数TWI-I，是指国内旅客去往国际及港澳台地区出行意愿指数。国际出行意愿指数越高，说明国内旅客国际出行的意愿越强。
出行意向城市指数 TWI-d(Travel Willingness Index for Destination)，是指在一段周期内，调研某一城市/地区的旅客计划去往的城市/地区的次数进行加总后，通过等比例百分制标准化计算出各个意向城市的指数（示例：如调研北京旅客，去往上海旅客人数最多，有10000人，去往成都旅客8000人，则根据计算规则，北京旅客TWI-d中，上海为100，成都为8000*100/10000=80。）
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