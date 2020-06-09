杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电工程破土动工

6月7日下午，浙江天台县南屏乡敏坑村，大田-唐兴220千伏线路补强工程在这里破土动工，这标志着杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电工程的天台段施工正式启动。

杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电工程是高铁的动力源头，是铁路稳定运行的电力保障。该工程也是国网天台县供电公司助力高铁建设，改善交通环境，服务社会经济发展的重要体现。

杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电工程主要涉及四个子工程，分别是：大田—唐兴220千伏线路补强工程、杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电专线工程、220千伏唐兴变间隔扩建工程和220千伏国清变间隔扩建工程，这四个工程动态投资规模达2.504亿元。

其中当天开工的大田-唐兴220千伏线路补强工程需新建220千伏双回架空线路约42公里，单回架空线路9公里，杆塔142 基，途径天台南屏乡、福溪街道和始丰街道，工程所涉地形95%为山地，施工难度较大。在县委、县政府的关心重视下，在各地干部群众的支持下，该工程前期征地工作得到顺利开展。按计划，杭绍台铁路天台牵引站220千伏外部供电工程主要涉及的四个子工程将在2021年10月前全面完成。

在开工现场，天台县杭绍台铁路建设指挥部副指挥长王则田充分肯定了天台电力干部职工敢为人先、勇立潮头的工作作风，要求全县有关各方积极配合，努力推进电力工程建设，保障杭绍台高铁2021年12月顺利通车。

“我们期待杭绍台高铁如期顺利开通，期待天台经济像高铁一样快速腾飞。” 台州宏达电力建设有限公司总经理唐斌说。(汤笑蕾)

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