无人机助力 330千伏绿洛二线验收顺利完工

近日海拔超过3600米的岷县达拉梁上12基铁塔的验收结束，标志着国网定西供电公司圆满完成了330千伏绿洛二线的验收工作。

据悉，330千伏绿洛二线全长53.837公里，杆塔134基，途经“天险”腊子口、达拉梁、漩涡沟等具有显著喀斯特地貌特征的地形，其中一般山地占比51%，高山大岭占比49%，整体海拔高度为1700米至3650米。其中，跨越腊子口国家森林公园、岷县双燕自然保护区的线路长度超过32公里，线路途经地区地势险要、沟壑纵横。为确保验收质量和验收进度，该公司输电运检中心充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，统筹安排，集中优势力量，成立“党员突击队”、“青年突击队”，党建引领、旗帜领航，积极开展“无人机精益验收”，安全、高效、全面推进了验收工作。

在330千伏绿洛二线验收中，无论是在地势险峻，人迹罕至的腊子口大山，还是在沟壑纵横，困难重重的漩涡沟都有输电运检人员的身影。本次验收总工作负责人杨永春，一名有着6年党龄的共产党员。“流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队，我是一名党员，我就像颗钉子一样，哪里有需要我就去哪里”，这是杨永春经常挂在嘴边的一句话。

在他的带领下，“党员突击队”、“青年突击队”勇往直前，从“直击”腊子口到“决战”达拉梁，历时19天，严格推进精益化验收全覆盖要求，完成了线路本体工程、附属设施、通道走廊及竣工资料的收集和整理。

同时，为保证330千伏绿洛二线验收高质量完成，定西公司制定五个标准，贯穿于整个验收过程。制定进场验收管理技术标准，提前突破验收工作中的重点难点;制定验收检查标准，从通道、接地体装置、杆塔基础浇筑、自立式铁塔螺栓紧固、导地线弧垂验算检查等方面全面规范验收;制定班前班后会汇报标准，工作前对当日验收内容进行技术交底，小组负责人告知工作班成员工作中危险点及相应的事故紧急处理措施，并在验收工作完结时对当日的工作进行总结汇报，保证验收工作抓实抓细;制定无人机验收标准，探索无人机验收作业流程;制定了“验收签证单”资料核查标准，严格收集验收各类缺陷，落实验收签证单反馈制度，把资料组作为本次验收工作的核心和最后的关键点，实现验收现场、资料收集的上下同步、点面结合、出口规范、反馈清晰。、

据悉，此次验收中无人机的全面介入，有效提高了验收质量和验收效率，从高清图像收集、缺陷识别到人工登塔检查相互配合，逐步实现了“陆空两视角、人机双结合”的立体化精益化验收。(马秀霞 丁宏伟 罗海洲)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)