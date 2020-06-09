人社部：6个省区市专场招聘将提供9.4万个岗位

人民网北京6月9日电 （记者林露）6月8日至14日，人社部百日千万网络招聘专项行动将陆续推出黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西特色专场招聘活动。

黑龙江“省内埠外务工人员线上招聘会”发动前程无忧、哈尔滨红海人力资源服务公司等10余家市场机构参与，共有北大荒集团、哈尔滨排水集团、北京通建信息系统有限公司等200余家企业参加，提供岗位7000余个。招聘会持续到6月底，还将陆续推出1.3万个岗位。

上海“市国资委系统应届高校毕业生招聘专场”以“投身国企 不负青春”为主题，共有上汽集团、上海申通地铁集团、上海隧道工程公司、光明食品集团、浦发银行等30余家市属国企参加，提供岗位近3000个，涵盖区域经理助理、通信工程师、电动列车驾驶员、投资分析师、人力资源经理等职位。

江苏“扬州市高校毕业生就业见习供需对接会”共有京东集团、江苏扬建集团、亚威股份、红豆集团、波司登、济川药业、中粮肉食等100余家用人单位参与，提供见习岗位6800个，涉及教育、信息技术、化工、制药、食品、高端装备制造、外贸、电商等行业。

浙江“知名企业专场网络招聘大会”重点发动上市公司、国内500强企业参与，共有阿里巴巴、吉利集团、浙江能源集团、海亮集团、杭钢集团、奥普家居、普洛药业等600余家企业参加，提供岗位1.5万个，涉及信息技术、装备制造、医药健康、金融、建筑、环保等行业。

安徽“人才对接暨高校毕业生网络招聘会”共有日立建机、合肥热电集团、联宝电子科技、安徽铜峰电子等820家企业参加，提供岗位近3万个，涉及交通运输、电力热力、信息技术、教育培训、金融等行业。

福建“制造业专场招聘会”共有福建仁宏医药化工公司、东南汽车公司、厦门美润无纺布公司、福州六和机械公司等367家企业参加，提供岗位1.2万个，涉及电器机械、汽车制造、医药制剂、化学制品等行业。

江西“房地产、建筑行业网络专场招聘大会”共有绿地集团、万科地产、新力地产、东投集团等850家企业参加，提供岗位7600余个，涵盖房产销售、项目开发、工程造价、建筑设计、物业管理等岗位。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网\中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入分会场参与。

(责编：林露、李昉)