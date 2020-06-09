人社部：新职业在线学习平台2.0版上线

人民网北京6月9日电 （记者林露）新冠疫情防控期间，为配合推动国家职业技能提升行动，在人力资源和社会保障部的统一部署下，中国就业培训技术指导中心推出了新职业在线学习平台，得到社会各界广泛关注。结合用户使用需求，平台又启动了2.0版本开发迭代工作，目前已全部开发完成，增加了用户注册、在线直播、线上开班、学习记录记载、在线测试、学习记录和考核记录导出等功能，可以更好满足学员、培训机构、企业等用户的需求。

截至目前，平台已完成首批数字化管理师、人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员等13个新职业在线培训资源上线工作，可以基本满足学习者学习需求。同时，第二批供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、全媒体运营师、健康照护师等16个新职业也正在启动培训资源上线前期准备工作。

近年来，社会发展带来了行业的结构性调整，不仅涉及产业行业，也涉及到职场本身，深度影响就业结构性调整，新职业应运而生。“新职业在线学习平台”定位培育新型技能人才，服务产业转型升级，为开展线上技能培训提供了重要实践，更发挥了互联网+职业培训模式助推产业发展的重要作用。通过快速规模化培养人才，快速满足产业升级转型过程中的规模化新型技能人才需求，进一步提高职业教育培训质量，促进劳动者就业创业，引领产业发展方向，服务新产能新业态。

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