小店经济复苏大数据发布 小商家交易总笔数增长5.1倍

6月8日，微信支付发布最新小店经济复苏大数据。数据显示，全国小商家交易总笔数5月环比1-2月增长5.1倍，零售、餐饮、出行等百余行当小店呈强劲复苏势头，广州、重庆、深圳小商家活跃度排名全国前三。

小商家交易总笔数增长5.1倍

小店经济创造了我国80%的就业岗位，小店经济的快速复苏是保障社会稳定与全国经济健康发展的重要前提。随着国内疫情逐渐稳定，小商家交易活跃度大幅提升，同时有越来越多商户与经营者加入开店计划，为城市生活和经济增长带来新活力。数据显示，全国小商家数5月环比1-2月增长2.36倍，交易总笔数5月环比1-2月增长5.1倍，交易金额增长近2倍。

小店经济的蓬勃发展使各地城市重焕生机，广州、重庆、深圳位列全国小商户复苏活跃城市前三位，成都、东莞、北京、佛山、郑州、上海、西安均入围小复苏活跃城市Top 10。

夜经济重燃 深圳、东莞、广州最活跃

随着各地居民消费潜力被激活，丰富多彩的城市夜生活也回来了。最近趋势显示，夜经济的活跃度仍在提升，深圳、东莞、广州三地是全国小商家营业最活跃的城市，西安、成都、佛山等地位列其后，晚八点到凌晨六点成为中小商家最活跃的营业时段。

从商家复苏数据看，90后年轻人开始成为小店经济发展的新兴力量。微信支付数据表明，在新增小商家店主中20-29岁群体增幅最快，跑赢大盘分布占比11个百分点。在5月新增商户中，20-29岁商户占比达到24.6%。

同时，低门槛的数字化工具也在让各个年龄段商家共同复苏，50岁以上新增小商家占比也达到18%。

46.5%的中小企业将追加数字化投入

为了进一步支持小商家走出困境，实现增收，微信支付于近日发布了“全国小店烟火计划”，面向所有使用面对面收款的微信支付小商家提供支持，在线下线上一体化、福利补贴、商家教育指南、物料营销支持方面输出四大全新数字化政策。

此外，微信支付也已面向部分行业特别是疫情相关商户上线费率优惠和减免政策，针对武汉地区中小商家特别发布“小店”四大扶持政策，在收款安全保障、门店形象提升、数字化经营、产品能力等方面，为武汉中小商家的经营复苏提供支持。

当前，微信码上经济在疫情发生以来始终支持中小商家通过线上经营灵活自救，“低成本、低门槛、快部署”的数字化赋能最大限度帮助了中小商家减轻经营压力。《码上经济“战疫”报告》数据表明，经过此次疫情，越来越多的中小商家认可码上经济生态，46.5%的中小企业将在2020年追加数字化软硬件投入，通过线上化、全渠道化、私域化、数字化手段全面提升竞争力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)