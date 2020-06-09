贵州鼓励家庭承包农村公路日常养护

人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，贵州省政府办公厅日前印发《贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（简称《方案》），鼓励公路沿线群众通过家庭承包方式参与农村公路日常养护，支持各地开发农村公路养护公益性岗位，吸引农村居民尤其是建档立卡贫困户参加农村公路管理养护。

《方案》鼓励全省各地将农村公路建设和一定时期的养护任务进行捆绑招标，采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由群众承包；鼓励将区域相近的乡村两级养护员、护林员、护河员整合，提高农村公路综合养护质量。

《方案》强化了农村公路管理养护资金保障，明确了农村公路日常养护及通组公路养护资金标准，其中县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元、通组公路每年每公里1500元，农村公路日常养护及通组公路养护资金由省、市、县三级财政按5∶2∶3比例筹集。

贵州各地将落实财政支出责任，将相关税收返还用于农村公路养护；对县级政府落实支出责任存在的收支缺口，市级政府可根据不同时期发展目标给予一定资金支持；支持通过出让公路冠名权等方式，引导单位、社会团体和个人捐资，多渠道筹集农村公路管理养护资金。

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