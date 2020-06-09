贵州鼓励家庭承包农村公路日常养护

人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，贵州省政府办公厅日前印发《贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（简称《方案》），鼓励公路沿线群众通过家庭承包方式参与农村公路日常养护，支持各地开发农村公路养护公益性岗位，吸引农村居民尤其是建档立卡贫困户参加农村公路管理养护。
《方案》鼓励全省各地将农村公路建设和一定时期的养护任务进行捆绑招标，采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由群众承包；鼓励将区域相近的乡村两级养护员、护林员、护河员整合，提高农村公路综合养护质量。
《方案》强化了农村公路管理养护资金保障，明确了农村公路日常养护及通组公路养护资金标准，其中县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元、通组公路每年每公里1500元，农村公路日常养护及通组公路养护资金由省、市、县三级财政按5∶2∶3比例筹集。
贵州各地将落实财政支出责任，将相关税收返还用于农村公路养护；对县级政府落实支出责任存在的收支缺口，市级政府可根据不同时期发展目标给予一定资金支持；支持通过出让公路冠名权等方式，引导单位、社会团体和个人捐资，多渠道筹集农村公路管理养护资金。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】