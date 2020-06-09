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阿里云张建锋：城市数字新基建速度将大大加快

2020年06月09日16:39  来源：光明网
 
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　　2020阿里云峰会上，阿里云总裁张建锋表示，今年突如其来的疫情让各级政府意识到数字化的迫切性和重要性。城市的新基建也将加速，原本需要进行3-5年的数字化转型，可能在接下来1年就完成了。

　　1998年，美国提出“数字地球”，数字城市等概念也相继出现。然而，中国最近3年数字化深入程度甚至超越了美国。

　　张建锋介绍，几年前，浙江老百姓办事要跑政府部门或者办事大厅；后来政府推出了“一窗通办”，一个窗口可以办理所有事情。如今，浙江办事只需要一部手机，就能享受7×24小时服务。“政务服务一步步发展，离不开系统的改造以及政务流程的再造。这是数字化发挥的巨大作用。”

　　今年疫情期间，构建了数字新基建的城市同样显得游刃有余。在海口，AI外呼系统2小时完成了11182名公务人员的工作通知，他们及时奔赴一线抗击疫情；郑州依靠云平台，10天完成了7个数字防疫系统的搭建，高效支持抗疫和复工复产。杭州首创了健康码，小小二维码支持了城市有序运转。

　　百年前，伦敦向世界输出了地铁，巴黎输出了下水道，纽约输出了电网。如今，中国城市数字领导力的价值凸显，数字新基建成为未来城市进化的根基。

　　阿里认为，未来城市的所有服务、物体、空间等都将数字化。高楼大厦、轨道交通、山野湖泊，这些彼此隔离的城市元素在数字平行世界中开始碰撞。借助无限算力和人工智能，城市大脑可以挖据城市蕴含的新价值。

　　为了支持城市新基建，城市大脑3.0在当天正式发布。经过两年迭代，城市大脑3.0强化了感知能力，通过城市空间基因库，能够链接农田、建筑、公共交通等全部城市要素。通过AI技术，城市大脑可以实现交通、医疗、应急、民生养老、公共服务等全部城市场景的智能化决策。

　　脑力提升后，“城市免疫力”也将大大提升。以沿海城市常见的台风灾害天气为例。台风到来之前，城市大脑3.0就可以用天气数据计算台风通过城市的路径；根据城市3D模型推演，预判城市道路的积水点，标记高危建筑，提前通知交通部门提早预防。AI外呼系统可以通知市民做好防护工作。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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