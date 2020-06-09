武汉往返北京客运航班正式复航 南航执飞首个航班

人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰） 6月9日15：55，南航CZ3139航班从武汉天河国际机场腾空而起，飞往北京大兴国际机场，这是新冠肺炎疫情发生以来，中国民航恢复运行的首个武汉至北京客运正班航班，标志着武汉往返北京客运航线正式复航，也标志着南航武汉北京航线航班正式由北京首都国际机场转场至北京大兴国际机场运行。

复航首日，南航执行武汉往返北京大兴航班各1班，去程航班号为CZ3139，计划16：00分起飞，18：05分抵达北京大兴国际机场；回程航班号为CZ3140，计划19：15分起飞，21：40分抵达武汉天河国际机场（以上均为北京时间）。6月9日以后的航班计划，以实际执行为准。

据了解，为助力湖北疫后重振发展，南航近期不断加快航班恢复步伐。自4月8日武汉市解除离汉离鄂通道管控措施以来，南航已累计在湖北恢复执行航班2616班，其中每周执飞航班超过460班，在湖北国内航线恢复率达到去年同期的50%左右。就在5月28日，南航还使用B787宽体客机在湖北开通第二条客机（不载客）货运专用国际航线武汉-伦敦航线，积极服务湖北企业货物出口需求。

6月，根据各地防疫政策调整情况，南航还计划恢复武汉至乌鲁木齐航线，加密武汉至北京大兴、上海、昆明、杭州、海口等地航班，全力服务湖北经济社会发展。未来，南航将持续做好常态化疫情防控和航空运输保障工作，充分发挥民航运输优势，积极助力湖北全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

据了解，南航是北京大兴国际机场最大的主基地航空公司，武汉进京航线转场北京大兴国际机场运行后，旅客空中飞行时间将有明显缩短。相比首都机场，南航武汉至北京大兴的航线空中飞行时间可缩短8-10分钟，南航北京大兴至武汉的旅客，可至少节省22分钟乘机准备时间。

为进一步方便旅客出行，南航在大兴机场投放多个旅客乘机产品，如“特惠交通券”产品，旅客在南航APP购买带有“选赠”标签的大兴机场始发/到达指定经济舱以上机票，即可享受接送机专车券、地铁大兴机场线乘车券、京雄城际铁路交通券、机场代客停车券四选一等增值服务。

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