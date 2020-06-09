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多部门：推动老工业城市工业遗产保护 带动城市更新改造

2020年06月09日18:13  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月9日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信消息，近日，国家发展改革委会同工业和信息化部、国务院国资委、国家文物局、国家开发银行联合印发了《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》（以下简称《实施方案》），拟以老工业城市工业遗产保护利用为切入点，引领带动城市更新改造，推动老工业城市加快从“工业锈带”转变为“生活秀带”。

《实施方案》明确了推动老工业城市工业遗产保护利用的指导思想，从老工业城市发展实际出发，提出了开展资源认定管理、推进重点保护展示、完善工业博物馆体系、繁荣新业态新模式、拓展文化生活新空间、塑造城市文明新形象等6项任务，努力打造一批集城市记忆、知识传播、创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”，延续城市历史文脉，为老工业城市高质量发展增添新的动力。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门加强协调、形成合力，从理论研究、方案设计、清单制定、项目实施、环境营造和宣传教育等6个方面强化具体落实举措。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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