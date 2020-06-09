干衣机市场迎来爆发性增长

干衣机已经成为洗护行业的新风口。6月7日，根据奥维云网发布的数据，2020年前几个月，洗衣机整体市场出现30%以上降幅，而干衣机产品的销售额至5月10日仍然出现了增长。
“五一”过后，干衣机产品更是呈现出井喷式爆量，仅仅是5月4日至10日这一周内，干衣机产品线下市场的销售量同比增长了368.18%，而销售额的同比增幅更是高达437.4%。
据了解，与国内环境不同，国外对于干衣机产品的接受程度与普及率要高的多，其中美国达到了90%、欧洲则为60%，而中国为6%。也就是说，中国的干衣机市场还有很大的发展空间。
瞄准这一红利市场，日前，美的发布了美的、小天鹅、COLMO三大洗干套装。目前美的集团在洗护领域拥有美的、COLMO、小天鹅、比佛利四个品牌，四大品牌也有着清晰的品牌定位。
其中，美的初见系干套装，电商优惠后套装价格仅为6499元，主打入门级消费用户，从价格上降低消费门槛，技术上采用了热泵烘干技术，保证低温烘干、不伤衣物，同时节能省电，此外还支持小件快烘功能以及紫外线杀菌功能。
小天鹅超微净泡水魔方系列是一款更适合中国家庭的洗干套装，能洗10kg，也能烘10kg，更能“晒被子”，目前电商优惠价格为11699元；COLMO云图洗干套装电商优惠价为18999元，主打AI智能，更适合追求极致生活品质的精英人群。
美的洗衣机事业部研发中心主任徐彭城表示：“对于干衣机，用户的需求不是潜在的，是真实存在的，所以干衣机会慢慢普及。而且干衣机普及了，从家庭装配角度的一致性以及安全性方面，套装也会越来越普及。”
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