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莴笋上高原 越种越甘甜（决战决胜脱贫攻坚·行走“三区三州”探脱贫）

——四川阿坝马尔康市木尔多村村支书班玛让乓的工作日记

2020年06月10日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　班玛让乓（右一）和村民们查看莴笋的生长情况。
　　本报记者 张 文摄

　　核心阅读

　　四川藏区贫困发生率高，致贫原因多。近年来，政策向这里倾斜，人才向这里流动，资金向这里聚集。阿坝藏族羌族自治州马尔康市木尔宗乡木尔多村通过招商引资，找到了一条实实在在的产业脱贫路。

　　班玛让乓正是整个过程的参与者和见证者。采访中，他反复讲起2019年引进的莴笋丰收时的场面，眼中闪烁着喜悦。翻阅他的工作日记，我们找到了这份喜悦的来源。

　　

　　车辆沿着川西高原藏区的山路一圈一圈攀爬，开进木尔多村时，呼吸一下子急促起来。这里地处阿坝藏族羌族自治州马尔康市木尔宗乡，大部分地方海拔接近4000米，稀薄的空气和料峭的寒风诉说着这里的苦寒。

　　四川藏区贫困发生率高，贫困程度深，致贫原因多。近年来，积极的变化发生了——政策向这里倾斜，人才向这里流动，资金向这里聚集。木尔多村抓住了宝贵的机会，通过招商引资，找到了一条实实在在的产业脱贫路。

　　班玛让乓正是整个过程的参与者和见证者——在木尔多村做了4年的村支书，他深知产业对于脱贫的重要性。然而村里从未尝试过种植外来经济作物，并且底子薄，没有试错的本钱。当他得知当地利用援助资金引进现代农业企业时，找到了“背靠大树”的感觉。

　　采访中，他反复讲起2019年引进的莴笋丰收时的场面，眼中闪烁着喜悦。翻阅他的工作日记，我们找到了这份喜悦的来源。

　　2018年12月21日

　　好产业从哪儿来

　　始终睡不着，起来把今天的日记补上。

　　今天去了彭措罗尔伍的家里，趁着有些阳光，帮他把家里的青稞铺出来晾一晾。他跟我叹气，说不想再拿低保了。我懂他的心思，藏族的汉子都是高原的鹰，心气高得很，哪个想当贫困户？

　　我只好跟他细讲，给他登记贫困户是没办法的事，他身体有病，长期在家服药，没法出远门打工，连乡卫生院发的药都要靠我去给他带回来。他爱人的视力不好，农活干不利索，邻里们帮着把他家两亩多地种点青稞，让一家人不至于饿肚子，摘帽的事要慢慢来。

　　结果他跟我发火，说这些年这个也摘帽、那个也摘帽，啥时候能轮到他？我也急了，现在村里没产业，缺少带他致富的路子，总不能为了面子给他“临时”摘帽吧？然后他就质问我，为啥不把产业搞起来？

　　我一下子没法开腔了。我们这里是全省挂牌督战的深度贫困村，村民们要么挖草药，要么外出打工。因为海拔和气温的原因，种地也只能种青稞、玉米、胡豆“老三样”。都知道脱贫要靠好产业，这好产业从哪儿来？

　　我也焦虑，经常做同一个梦。梦见参加全市脱贫攻坚推进会，主持人专门在会上点名问我，你们村咋办？市里在想办法，你也要想办法。现在你的办法是啥子？

　　梦醒了，思前想后，再睡不着。

　　2019年1月24日

　　有大企业来了

　　总算是成了！没想到我一个高原大山里的村支书，今天也能过一把“引资”的瘾，跟企业签一回招商合同！

　　当初上级领导提出要为村里引进外来企业，我都不敢相信。我们村海拔太高，发展农业产业太难，哪一点能被企业看上呢？

　　成都崇州对口援助我们马尔康，崇州援藏工作队的领队陈大林上周来村里，亲口告诉我有企业要进驻，我当时就高兴得想拉他跳锅庄舞。省城招商机会多，崇州去年底就帮忙对接了一家种植莴笋的企业。村民自己每亩地的收成只能满足基本口粮，而流转土地给企业种莴笋后，每年流转费能有近千元，还能在莴笋园就近务工，每天拿100多元。

　　但村里不少人也有顾虑，贫困户斯达尔甲问我，这片高原从没种过莴笋，这家企业干得下去吗？村民增收有没有保障？

　　乡党委书记彭煜程来了好几次，专门和我们村组干部商量这个事情。我们将村民分成小组开会，挨个做工作：村里人不可能一辈子靠挖草药过日子，学会现代的耕种技术才是致富出路。流转协议一签就是3年，大家把土地流转后，可以在莴笋园里务工，顺便也能跟企业技术人员学种植。把种莴笋的效益搞好了，将来也可以自己种。

　　市里领导还专门协调，把浙江嵊州市援助的资金，用来帮村里做农田整治、田间便道修建，一定要让这家企业在我们村扎下根。

　　今天的签字仪式，我专门带着斯达尔甲穿上最好的藏袍一起去了马尔康市里，给崇州和嵊州的客人献哈达。献哈达的时候，彭书记跟我说，“你们村的生意做得挺好！这次整理流转了近200亩土地！”

　　2019年6月17日

　　高原莴笋长得好

　　今天我去莴笋园里看稀奇，这片高原上从来没种过这种绿叶蔬菜，没想到试种后，长势这么好！

　　企业负责人邵建康这两天正好也在。他是崇州搞蔬菜种植的专家，本领很大。他告诉我，来村里流转土地前，他就请农业院校的专家来选取土壤样本进行分析，并对村里的气候和水源做了考察。眼前这片绿油油的莴笋，品种叫“种都青”，不仅高产、味道好，而且耐寒、不易冻伤。

　　邵建康硬要拉我喝茶，说是要感谢我。今年3月，他试种的土地无法保证充足的灌溉用水。我找到乡干部，又拉上崇州的援藏干部，跑遍了村子周围。不仅找到了新的灌溉水源，而且利用嵊州的援助资金修建了引水渠，解决了灌溉问题。今年6月，马尔康下冰雹，邵建康的莴笋被砸坏了很多。我又赶紧跟乡里报告了情况，帮他争取了4万元受灾补贴。他觉得欠我一个大人情。

　　我做的都是本职工作，哪用这么客气。不过倒是可以多关照关照让央若尔满和彭措罗尔伍两户贫困户。目前村里有劳动力的贫困户，基本都报名到莴笋园务工了，每月务工收入有近2000元。上次冰雹是在夜里下的，让央若尔满和彭措罗尔伍打着手电筒帮他在地里修窝棚，降低了不少损失。

　　2019年7月9日

　　种得好，卖得也快

　　今天，全村的老老少少见到了从未有过的场面：田间地头堆成小山的莴笋，被一辆辆小皮卡排队拉走，不到一上午地里的货就清空了，真是开了眼界。

　　邵建康守在田坎上帮忙登记装车，他的脸笑成了一朵格桑花。拉货的车都走了，他统计了一下跟我说，这一季出的莴笋有30万斤！

　　这么多莴笋一上午就收完了？邵建康跟我说，高原的蔬菜品质好，外地的餐厅和超市都抢着收购。这批莴笋都是直接运到成都的白家市场，各家买主早就在那儿等着收货了。

　　在地里帮工的斯达尔甲问邵建康，是不是村里以后不管种啥都能卖光？邵建康当着我的面拍胸脯说没问题，他说他在成都一带种了10多年的蔬菜，在当地已经建立了稳定的销售渠道，很多来进货的大户都认他。他把这片高原蔬菜所在的村子拍给客户看，客户二话没说就订货，价都没问。

　　确实，这位邵老板有真本事。他给村民开劳务费，说好1000的绝不给800，还经常给大家送菜吃。希望他能一直留在这里。

　　2020年2月25日

　　种莴笋这条路，走对了

　　最近看电视，说的是我们四川藏区全域脱贫的好消息！不过到乡镇开会，感觉压力还是很大：基层干部们都相互打气，一定要在村民增收的事情上再添一把劲，坚决不能把甩掉的贫困帽再戴回来！

　　崇州援藏工作队副领队方驰一大早就扛着相机来我家，以我为主角，拍了一个莴笋推介的短视频，说要让我向直播达人转型，通过网络卖高原无污染的绿色蔬菜。

　　拍视频的路上遇到村民确斯基牵着牛往回走，原来她今天一大早就出门买牛犊去了。我问她钱够不够，她说去年仅靠土地流转和莴笋园的务工收入，一家就攒下了近万元，所以打算新添两头小牛。

　　“今后不用再冒险爬悬崖挖草药了！”她告诉我，去年在莴笋园，学到了铺地膜、兑肥料和田间管护，今年再学一年，打算明年把屋前屋后的两亩地整理一下种莴笋。

　　种莴笋这条路走对了。这段时间，市里乡里的干部来村里看脱贫产业，我心头一点都不虚了。最高兴的是，明年的买家都落实好了：邵建康拉到成都市场去卖一部分，成都爱心企业以“消费扶贫”方式认购一部分，马尔康市电子商务平台再通过网络销售一部分。

　　今天晚上心情好，让老婆从泡菜坛里抓了几根自产的莴笋炒肉吃。咱们高原蔬菜吃着有一股甘甜味，以后村里的日子肯定也越来越甘甜。

　　（本报记者  张  文整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月10日 08 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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