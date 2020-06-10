新基建 正当时（产经观察·“两新一重”怎么干①）

一家科技企业在河北省正定县建设的数据机房。

武志伟摄（人民视觉）

投资是经济增长的重要动力；扩大有效投资，是当前中国经济应对疫情冲击的重要手段。《政府工作报告》提出“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的‘两新一重’建设”。按照《政府工作报告》要求，我国将加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设。

支持“两新一重”建设有哪些重要意义，应当如何加强建设，未来将发挥怎样的作用？今天起，本版推出系列报道“‘两新一重’怎么干”，对这项重要工作进行深入分析。

——编 者

在江苏，航天云网与苏州协同创新中心签订工业互联网标识解析二级节点建设合同，几个月时间，为逾百万台产品和设备颁发工业互联网入网“身份证”。

在山西，阳煤集团新元煤矿建成全国首个井下5G网络，5G基站深入地下500多米，实现井上井下高清音视频通话、数据快速传输、设备远程智能控制等功能。

在重庆，总投资45亿元的腾讯西部云计算数据中心二期即将启动，建成后将具备20万台服务器的运算存储能力，为数百家企业提供云服务。

近年来，5G、工业互联网、数据中心等广受追捧，新型基础设施建设迎来“风口”。《政府工作报告》要求加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心。那么，新基建究竟“新”在何处、有何价值、如何加快推进？记者就此进行了采访。

新基建，新方向

新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三方面

“目前正在小列车集控室，进风巷工作面情况正常。”一通视频电话“搭乘”5G网络从地下534米处打来；井上调度中心里，巨大的电子屏实时显示着矿工采煤场景，井下瓦斯浓度和温湿度等指标一览无余。在山西阳煤集团新元煤矿，5G与工业互联网的联袂“出演”，让这座传统煤矿实现了智能化嬗变。

相比地面基站，煤矿井下条件复杂，无法使用卫星定位系统精确授时。中国移动山西公司董事长魏春辉说，通过与华为等公司共同研发，实现井下基站数据上传、下行峰值速率分别达到1100兆/秒、300兆/秒，传输时延小于20纳秒，井下景象如同地面。截至目前，中国移动已建设开通14万个5G基站，力争提前完成年末累计达到30万个的目标。

作为新基建的重要组成部分，5G、工业互联网等新一代信息技术正加快铺开。那么，新基建是什么，究竟“新”在何处呢？

前不久，国家发改委明确新型基础设施的范围，提出“新基建”是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。国家发改委创新司司长伍浩表示，“与传统基建相比，新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三方面。”

新基建新在信息。“依托5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术演化生成的基础设施构成信息基础设施。”中国工业经济联合会会长李毅中认为，新型基础设施是新产业发展的重要支撑。

新基建重在融合。“将大数据、人工智能等技术，深度应用于传统基础设施转型升级，进而形成融合基础设施。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛举例说，目前不少地区正在建设“智慧高速公路”，通过架设5G通信技术设备支持自动驾驶，从而加速了传统产业的数字化。

新基建突出创新。在冯媛看来，新型基础设施还包括支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，其突出特征为创新性，而且更加偏向基础科技领域，有利于为经济发展、产业转型升级持续提供澎湃动能。

新基建，新价值

助力企业降本增效，有利于稳投资增就业、推动高质量发展

远程办公方兴未艾，云上服务便利生活，在线教育如火如荼……新业态新模式的蓬勃发展，离不开新型基础设施建设的支撑。

“与传统基建相比，新基建同样具有拉动投资、稳定增长的作用，但它的增量空间和辐射带动效应会更强。”中国工经联工业经济研究中心综合室主任周忠峰说。

加强新基建，将助力企业降本增效。

4月20日，云计算服务商阿里云宣布，未来3年将再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片等重大技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

“再度加码云计算，源自其为企业带来的数据处理能力提高和成本降低。”阿里巴巴集团副总裁刘松以一组数据做出解释，在云计算之前，采用传统小型机，不仅价格高昂，还要外加一大笔维护费，“而借助飞天大数据平台，去年‘双11’峰值时，处理量达到每秒钟54.4万笔交易，同时运力成本降低20%。”

加强新基建，能加速产业优化升级。

5月，航天云网在贵州建设的区域工业互联平台开展了新一轮功能迭代，通过构建并完善产业地图使政府部门及时了解全省重点工业品的分布和产业链配套关系，同时便于企业一站式获得可靠的产品来源。如今，平台已入驻企业近3000家，涵盖产品超7000件。

“截至目前，已为19个省份建设了区域工业互联网主平台，为航空航天、汽车、能源等行业提供了2000余个智能化项目及服务，有效助力产业数字化转型。”航天云网科技发展有限责任公司董事长於亮说。

加强新基建，还能为经济增长注入新动能。

短期看，新基建将起到稳投资、促消费、稳就业的作用。中国信息通信研究院院长刘多介绍，以5G为例，根据测算，到2025年，我国5G网络建设投资将达到1.2万亿元，创造约300万个就业岗位，预计到2030年，5G带动的直接产出和间接产出分别为6.3万亿元和10.6万亿元。

有统计显示，5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术的投资拉动乘数效应高达6倍左右。预计到2025年，新基建将给我国信息消费创造8.3万亿元产业规模。

长期看，加快新基建契合了经济高质量发展的要求。“理解新基建，不仅要看短期能拉动多少经济增长，更要着眼于新一轮科技革命和产业变革这一新机遇。”在周忠峰看来，新基建更加注重调结构、促创新和补短板的长期效应，“一旦我们在新一轮全球科技革命和产业变革中拥有先发优势，将有利于增强产业发展主动权。”

新基建，新思路

加快数据共享、引入多元投资、强化技术创新

当前，新基建尚处于起步阶段，如何才能让它驶入发展“快车道”？

让数据价值亮起来——加快数据共享，赋能转型升级。

“中国已经是全球数据资源最丰富的国家之一，数据对提升各行各业生产效率的作用不断凸显。”刘松认为，加快新基建，应强化数据作为生产要素的观念，提升新基建数据要素价值。於亮建议，一方面要围绕数据采集、传输、存储、分析、利用等环节，推广安全可靠的数据解决方案，加快形成工业大数据的技术链和产业链；另一方面应加快数据依法依规公开共享，利用大数据助力制造业转型升级、政府部门提升治理能力。

让资金来源多起来——加大政府部门投入，引入社会资本。

新基建项目一般具有投资强度较大、回报周期较长的特点。中国宏观经济研究院综合运输研究所副研究员李玉涛认为，虽然新型基础设施具有较强的公共产品特性，但核心仍是技术创新，需要社会力量积极参与，“在做好政策引导、以财税金融政策稳定建设资金来源的同时，要更多向社会资本开放，激发民间投资积极性，形成多元化投融资体系。”

让创新力量强起来——重视人才培养，强化技术创新。

加强新基建，须着眼长远、久久为功。於亮认为，应加快培育新基建所需的复合型产业人才，更好发挥人才对新产业发展的促进作用。周忠峰认为，目前我国原始创新相对较弱，下一步应支持企业加大研发投入强度，鼓励企业积极拓展5G、人工智能和大数据等下游应用领域，包括车联网、智能制造、远程办公、智慧城市等，抓住产业发展机遇做大做强。

加强新基建，在规划上也须科学有序，避免“一窝蜂”“一阵风”。不少专家建议，当前应加快出台新基建实施细则，形成全国“一盘棋”，要根据不同区域的实际情况和不同行业技术发展的成熟度来分类施策，避免出现重复建设、高端产业低端发展等问题。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)