发现市场第二第三热点（观象台）

机会往往是和困难伴生的。只要我们有信心，心真正静下来，就能通过认真研判危中寻机

最近，北京垃圾分类新规中，厨余垃圾处理成为居民热议的话题。按照新规，厨余垃圾中不能有塑料、纸张等其他类别生活垃圾，这让一些习惯了打包就扔的市民有点不适应。

垃圾分类处理是一个城市文明进步的重要标志，应当坚持下去。笔者在此想说的是，企业如果认真研究政府部门出台的政策，很可能找到商机，垃圾分类同样如此。

对市场而言，一项大政策的出台，往往会形成若干热点，其中既有第一热点，也有第二、第三热点，企业应根据自身情况，制定不同战略。

企业布局第一热点的关键是“快”。抢得先机，才可能拔得头筹。比如上世纪80年代，电视机进入家庭时，最早生产电视机的企业都赚得盆满钵满。但当上百家企业蜂拥而上，热点就往往变成堵点。当市场供给严重过剩时，动手慢的企业再想赚钱就难了。

所谓第二热点，就是第一热点的强关联产业。电视机热，会导致上游元器件行业跟着热起来，比如早期电视机的显像管、玻壳和现在的液晶显示屏等。赶不上第一热点的企业，早点去布局第二热点，往往能避开第一波的过度竞争。

相较前两个热点，第三热点往往更加隐蔽。比如，新冠肺炎疫情会增大口罩需求，口罩又会增大上游熔喷布需求。这两者可以说是第一和第二热点。疫情导致大家减少出门，生活形态发生变化，这时“宅经济”就悄然出现。比如3、4月，由于不少餐饮企业没有开张，烤箱、面包机等厨房小家电，户外便携桌椅、帐篷等野餐郊游用具异常火爆，网上销量是平时十几倍。这些无疑就是第三市场热点。

回到垃圾分类，它带来的第一热点是垃圾运输车辆的改装。过去一个车厢的垃圾车不适应现在的形势，否则，居民在前端辛辛苦苦分类，后端却眉毛胡子一把抓，不分种类一车全收，就会前功尽弃。

而垃圾分类带来的第二甚至第三热点，应用可能更加广泛。比如，有些居民反映，扔厨余垃圾时必须拆掉包装袋，不大方便。居民的痛点其实就是企业产品开发的方向。如果哪个企业能生产一种在集中处理厨余垃圾时可以一起处理掉的专用垃圾袋，相信会有巨大的需求，这恐怕就是垃圾分类的第二热点。

再进一步，如果开发针对中国人饮食习惯的家用厨余垃圾处理器，让厨余垃圾处理更加方便，性价比也合适，相信会获得不少家庭青睐。

抓第二、第三热点而成功的例子并不少见。所以，企业与其凑热闹闯市场“红海”，不如静下心来研判，从第二、第三热点布局，出奇制胜。

那么，如何才能在现在这样的市场环境下，找到隐蔽的市场机会呢？笔者认为，首先要解决认识问题。越是困难，越要有信心。要相信，机会往往是和困难伴生的。只要我们有信心，心真正静下来，就能通过认真研判危中寻机。

其次，一家优秀的企业，除了要研究企业自身的小环境、行业的中环境，还不能忽视宏观政策这一大环境，大机遇往往就蕴藏在宏观政策中。

衷心希望有更多企业能认真研究各大城市的垃圾分类政策，只要能开发出真正满足老百姓需求的好产品，市场应当是极其广阔的。值得欣喜的是，分别采取物理处理和化学处理的两类家用厨余垃圾处理器已经面世，可见我国有市场洞察力的企业真是越来越多了。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)