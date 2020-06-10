贫困村通宽带比例达99% 乡村电商服务站点超13万个 

数据来源：商务部、中国互联网信息中心

制图：汪哲平

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“网络扶贫行动计划”实施三年多以来，贫困地区的网络通信基础设施不断完善。借助一根网线，特色农产品飞出大山，优质教育、医疗等资源走进农村，乡村触网升级、焕发新生机。网络扶贫有哪些新形式？还有哪些短板需要尽快补齐？请看记者调查。

一大早，江西崇义县聂都乡龙西村贫困户吕世谦就喜盈盈地来到乡电商服务中心，让中心管理员吕志梅把39罐土蜂蜜快递给预订的客户。去年，吕世谦在中心销售土蜂蜜增收1万多元，成功脱贫。“蜂蜜卖上好价钱，日子过得比蜜甜！”

以“网络覆盖”“农村电商”“网络扶智”“信息服务”“网络公益”五大工程为主要内容的“网络扶贫行动计划”的实施，给越来越多的贫困群众插上了脱贫致富的翅膀。

3975亿元

2019年全国农产品网络零售额

在全国电商扶贫示范市——甘肃省陇南市，电商销售成为很多农民的新农活。每天早上，礼县永兴镇龙槐村农民张加成都会在平台上做直播，带着众多“铁粉”参观他家的苹果园。说起电商销售，他喜不自禁：“苹果价格翻三番，去年我挣了20多万元。”

“政府大力推动，我们在实践中探索形成了网店、产业、创业、就业、入股、众筹‘六路带动’的电商扶贫机制，成为贫困群众增收脱贫的重要路径。”陇南市委书记孙雪涛介绍，目前全市开办网店14372家，电商经营者超过3.3万个，2019年电商带动全市贫困户人均增收840元。

“全国学陇南电商带贫经验的国家级贫困县就有536个。”国务院扶贫办社会扶贫司司长曲天军介绍，电子商务进农村实现了对832个国家级贫困县的全覆盖，共建设县级电商公共服务中心和物流配送中心1700多个，乡村电商服务站点超过13万个，开展各类培训500多万人次。2019年，全国农产品网络零售额达3975亿元，比2016年增长了1.5倍。

中国商业经济学会会长马龙龙说，长期以来，贫困地区由于交通不畅、信息闭塞等原因，很多优质特产市场小、收益少。借助电商扶贫，贫困地区的特色农产品得以对接大市场、卖出好价钱，促进了贫困地区扶贫产业发展和贫困群众增收脱贫，对于如期打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用。

99%

贫困村通宽带比例

最近，陕西柞水县小岭镇金米村的木耳火了。4月21日，某直播平台上村里的直播间在线观看人数接近2000万，一晚上就卖出了24吨木耳。

小木耳成了金米村脱贫致富的“金耳朵”，离不开网络通信基础设施的支撑。村里建起了两座4G基站，光纤宽带资源全部到位，村民在秦岭深处畅享“移动+光网宽带”的“双百兆”网络生活。

近年来，网络扶贫行动深入实施，贫困地区的网络通信基础设施不断完善。中国互联网络信息中心发布的《第45次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2019年10月，我国行政村通光纤和4G比例均超过98%，贫困村通宽带比例达到99%。

互联网不仅让特色农产品飞出大山，也深刻改变了贫困群众的生活。

“一堂课两位老师教学，名师通过网络直播传授专业知识，学校老师担任助教，解答疑问，拓展知识。” 河北省广宗县葫芦乡中学九年级一班的李子敏说，在“双师课堂”上，同学们都聚精会神听讲，生怕错过一个细节。2016年高考，广宗县一中只有1名学生上“一本线”，2019年跃升到112名。

北京师范大学中国扶贫研究中心主任张琦说，“互联网+教育扶贫”将名师、名校、名机构等优质教育资源分享给贫困乡村，更好阻断贫困代际传递。

在甘肃省平凉市灵台县人民医院远程会诊中心，该院医生正与独店镇卫生院医生进行视频连线，为张坡村贫困户张宏才进行远程会诊。张宏才高兴地说：“用视频就能请县医院的医生看病，省钱又方便，真是太好了。”

“‘互联网+健康扶贫’打通省—县—乡村三级医生资源合作体系，通过网络分级诊疗和远程会诊等方式，让贫困群众也能方便地享受优质医疗资源，对缓解因病致贫、返贫发挥了重要作用。”华中师范大学减贫和乡村治理研究中心主任陆汉文表示。

96.6%

设立快递服务网点的乡镇比例

“‘钱袋子’越来越鼓了！”四川通江县春在镇石板店村农民潘国峰的13亩蔬菜喜获丰收。他跟县上冷链物流公司合作，蔬菜顺利送进冷库储存，延长了销售周期，价格还高出市价3%左右。冷藏车定时、定点进出村里，村民种的时令蔬菜、新鲜水果源源不断运出大山。

“网络扶贫要想发挥更好的减贫效益，必须尽快补上物流短板。”张琦说。

数据显示，目前，全国已经有96.6%的乡镇设立了快递服务网点，但快递直投到村的比例只有35%。今年的《政府工作报告》指出，支持电商、快递进农村，拓展农村消费。为了带动更多农产品飞出山沟，国家邮政局已于近期启动“快递进村”工程，力争用3年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。

做好网络扶贫还要提升产业链水平。受疫情影响，湖北秭归县约有17万吨成熟的脐橙无法及时采摘、销售，农户、平台商家携手解决难题。“视频监控采摘、分选、包装等全过程，圈尺测量果子大小，测试仪一键测甜度，一旦发现异常，立即核查。”某电商平台负责人介绍道。

缓解人才缺乏的瓶颈，网络扶贫才能行稳致远。山东省鄄城县创建网红学院，定期开展短视频直播培训，一批批懂网络、会直播、能线上销售的“网红农民”，通过“线上直播+线下产业”模式，将特色农产品卖向全国。

“随着网络扶贫深入推进，乡村也将跟着触网升级，焕发新生机。”张琦说，网络扶贫将进一步推动乡村治理和农村现代化进程。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)