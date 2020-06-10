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会后探落实:各地给返乡农民工创造上岗机会

本报记者  史自强  戴林峰  刘洪超

2020年06月10日07:57  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　各地各部门为稳定农民工就业，采取了各种措施。通过开展技能培训，拓宽农民工就业面，并积极引导当地企业吸收用工，帮助农民工就近就业；以工代赈，为困难群众提供工作岗位，确保滞留在家的农民工稳定增收；新建试点项目，开辟增收新思路，带动当地农民工实现稳定就业致富。

　　

　　离家近了

　　工资涨了

　　春节过后，一些中小微企业复工缓慢，这可急坏了王海山妻子。“怎么办啊？我家老王还等着进京上班呢！”

　　王海山是一名“跨省份务工者”：单位是北京一家小型纸箱厂，家在河北香河县安平镇二街村。平时吃住、上班都在北京，一个多星期才回一次家。

　　原来总盼着能放假，可这次假期一长，王海山待不住了。等单位的信儿，等来了“企业不景气、复不了工”的消息。“他们说企业遭遇困难，让我短期内先不用去了”。

　　虽已过不惑之年，可王海山并没有什么像样的硬本领，原来多是做做零活打打杂，这下又得重新找工作，“想想都头疼”。

　　不过一个月后，事情悄悄有了变化。听说县里要搞免费求职技能培训，王海山一下子来了精神。一会儿在视频课程里跟着老师学新知识，一会儿做课后作业，线上答题，巩固技能要点，忙得不亦乐乎。

　　王海山报的是电工班。早些年，他就对修理小家电这类技能很感兴趣，“这次赶上机会，正好往深里头学学！”

　　不到两个月时间，王海山在电工班学成毕业了。说来也巧，正赶上香河当地一家石材城物业公司招技工，其中一项便是电工。

　　面试进展挺顺利。5月23日，石材城物业公司办公室，王海山兴冲冲地办理了入职手续。全新的工作开始了！

　　现在，王海山成了技术工人，成了“王师傅”，工资也从原来的两三千元升到4000多元。

　　“就近就业，不赖！工资涨了，媳妇高兴；离家近了，老母亲高兴，方便照顾。她们高兴了，我还有啥不高兴的呢？”王海山说。

　　为保障务工者就业，香河县积极引导当地企业吸收用工，及时发布就业信息，同时依托4所培训机构，开展电工、焊工、育婴员、茶艺师等免费线上技能培训，目前注册学员超过900人，正帮助越来越多的农民工在当地就近找到新饭碗。

　　政府帮助我

　　心里踏实了

　　松林村的封闭管理还没解除，村里的以工代赈建设项目就已提前复工。在江西宜春高安市黄沙岗镇松林村六合山水塘改造项目工地上，泥瓦工黄斌林正忙着砌筑挡土墙。

　　“干了70多天，赚了万把块钱。政府帮助我，日子过得去，挺知足。”黄斌林边唠边干，手上的活一刻没停。55岁的老黄，家中只有两亩薄田，多年前的一场车祸，左腿落下残疾，由此他成了松林村的低保户。干不了重活，只能靠外出打零工，勉强维系生活。

　　疫情期间，老黄出不了门，收入一下子没了着落。加上有糖尿病，每天得打胰岛素，是笔不小的开支。眼瞅着票子只出不进，口袋越来越瘪，老黄急得直挠头，血糖也高了。

　　“来这干吧！村里改造水塘，是省里的以工代赈项目，每天工资150元。”村支书游小建主动找上门，黄斌林听后便扶着桌子站了起来，连声答应。但老黄心里也有顾虑，支支吾吾地说：“我腿脚不利索，省里的工程要求肯定高，能行吗？”游书记拍着黄斌林的肩膀，让他尽管放心。

　　原来，六合山水塘改造是2019年度江西省预算内基建投资的以工代赈专项工程，通过劳务报酬提高困难群众工资性收入，累计可提供岗位1600多个工日。疫情发生后，市里专门下发通知，要求在建的以工代赈项目优先复工，并加大对贫困户、低保户等困难群众的招工用工力度，确保滞留在家的农民工稳定增收。

　　3月初，黄斌林就到工地上班了，比自己在外打工的儿子复工都早。考虑到老黄身体不好，项目部安排他做了体力消耗相对较小的泥瓦工。工地在家门口，就业在村里头，不仅疫情防控有保障，春耕也一点儿没耽误，还方便照顾77岁的老母亲，黄斌林心里踏实了不少。更令他欢喜的是，水塘改造完成后，能灌溉下游近百亩耕地，家家户户都受益。

　　如今，项目已完成超过80%的工程量，计划赶在夏汛来临时竣工投入使用。为保障黄斌林持续就业增收，村里拟聘请他担任水塘管护员，每月工资300元。老黄感激地说：“政府投钱给老百姓修塘，还想尽办法帮我们打工挣钱，啥都替我们想到了，真是太好了！”

　　今年，宜春市新增2020年度省预算内基建投资的以工代赈专项工程7个，囊括自来水管网、公路硬化、农田灌溉等项目，将带动就业4000余人。

　　咋也没想到

　　遗憾补上了

　　“你别看这新栽的葡萄苗没几片叶子，今年就能挂果，3年后就能完全长成呢。”在刚刚建成的冷棚里，辽宁省沈阳市法库县丁家房镇大蛇山村村民常世平，正小心翼翼地给刚刚栽下的葡萄苗浇水。冷棚是定时定点要打开通风的大棚。年过五旬的他，种了大半辈子庄稼，除了种点苞米，收入全靠在外打工。“30多年前，我也种过葡萄，葡萄收成多少，全看天气和运气，就是因为没钱盖这能遮风挡雨、温度适宜的大棚。咋也没想到，遗憾补上了，真要感谢政府的这个项目！”

　　老常所说的这个项目，正是法库县在丁家房镇试点的葡萄小镇产业提升项目。由于特殊的位置和气候，丁家房镇的葡萄种植在当地小有名气，可因为种植分散，品牌效益不高，农民增收困难。“为了提升葡萄产业，我们依靠村集体股份经济合作社进行公司化运营，以葡萄冷棚入股，以农户承包土地经营权作价入股合作开展经营。”法库县副县长赵永硕告诉记者。

　　“我把自己名下的两亩多地拿出来作为股份，一亩地算1000元，要往外租，也就是能有个三四百的收入，要是自己种玉米，除去种子、化肥、农药，不算人工，光景好也就能剩下500块。”坐在田埂上，老常跟记者算起细账。“此外，一个棚我要购买5000块左右的葡萄苗，近千元的膜下灌溉设备，这都算我的股份。”

　　“我们在村里划出特定地块作为项目用地，原有土地经营权是农户的不改变，以原有土地作价计股，在葡萄小镇的产业园区内，农户可以根据自己意愿选择确权确股开展合作经营，即产业区内打乱原有土地归属的条框，在承认农户土地经营权的基础上，由产业园区统一调配使用，不愿意参与合作经营的农户可以把园区土地让出来，在园区外得到相应土地。而一个冷棚的建设费在3万元左右，使用年限是8年，附属设施如外层塑料薄膜等易损设施，后期由农户承担，因此，村集体的股份是逐渐递减的。”大蛇山村村支书赵广武说。

　　“就算今年刚种下，这一个冷棚也能产葡萄5000斤左右，三年后就能达到1万斤，按照市场平均行情，就能有近5万块的收入。刨去村集体占股后的收入，也能超过我在外打工的毛收入了，在家门口守着老人孩子就能赚这些钱，以后也不用出远门干活了。”老常笑着说。

　　“合作社实行种苗购买、技术培训、宣传销售一体化，由于项目刚开始，我们粗略算了一下，农户的土地、葡萄苗木、架材、管护、水电费、膜下灌溉设施等费用入股，第一年的股份至少是30%。然后逐渐递增，最后按股分红，这样就可以壮大村集体经济，不仅可以扩大投资，带动更多的村民发家致富，也可以用这些钱来增加村屯道路、健身广场、垃圾整治等方面的投资。”

　　现如今，在大蛇山村已经建成葡萄冷棚300多个，全村超过1/3的村民都加入其中。全县则建设5000亩冷棚，带动4500多人在家门口就能安稳就业，实现稳定增收，发家致富。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月10日 12 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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