消费回升看“大件”:家电消费出现恢复性增长

日前，浙江省金华市兰溪街上，家电零售商正向消费者介绍家电情况。

人民视觉

家电、汽车等是人们生活中的“大件”消费品。受新冠肺炎疫情影响，居民消费一度受到较大冲击。如今，随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，消费市场逐步复苏，人气日益回升，特别是家电、汽车等“大件”商品增长势头明显。各地各部门接连出台一系列政策措施，商家平台多管齐下，线上线下共同发力，拓宽销售渠道，激发市场活力，推动消费升级，为促进形成强大国内市场、抓好“六稳”“六保”发挥了重要作用。

《政府工作报告》提出，推动消费回升。面对旺盛的“大件”商品消费需求，期待相关部门进一步细化鼓励举措，畅通产业循环，优化市场供给，改善消费环境，增强消费信心，让“大件”商品消费更给力。

——编者

市场回暖明显

未来还有空间

很多消费者因疫情搁置的家电消费需求，正逐渐释放出来

“这两天到家电卖场，感觉顾客明显多了。”家住北京市昌平区霍营的李淑君计划买一台新冰箱，受疫情影响一直没换成。最近，北京将突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级，再加上“618”促销，让李淑君很心动，她走进几家卖场逛了逛，选中了一款心仪的新冰箱。

家电卖场售货员告诉李淑君，最近客流明显回升，家电消费出现恢复性增长。很多消费者因疫情搁置的需求，正逐渐释放出来。

家电在消费市场历来占据着重要位置。在很多消费者心中，为家里添置“几大件”已成为一种刚需。激发家电消费市场更大活力，有利于进一步促进消费、扩大内需。

在京东零售集团家电事业部副总裁谢帆看来，我国家电市场当前呈现存量市场和增量市场并存的格局。比如彩电，无论在城市还是在乡镇，当前普及率都已非常高，属于存量市场。而对于洗衣机来说，因为有可能出现一户多机的情况，比如干衣机、婴儿洗衣机、成人洗衣机等，由于产品的功能分类，未来有可能发展成为增量市场。

“空调是在存量和增量市场同时存在的产品。”谢帆说，尽管空调在城市市场的普及率已经比较高，但在农村市场的普及率还有不小的上升空间，另外，空调产品是一户多机的典型品类，将来的市场增长空间较为可观。

“最有潜力的是小家电和厨卫的部分品类。”谢帆说，因为小家电产品带有明显的消费升级属性，无论是产品品类还是功能，乃至看似简单的样式和外观，都存在很大的开发创新空间。

商务部研究院发布的2020年家电消费趋势报告显示，2019年，全国彩电销售额有所下降，冰洗产品销售额略有增长，小家电产品销售额增长较快，达到1258亿元，比2018年同比增长4.1%。

“盘活存量，做大增量，家电消费才更有人气、更有活力。”谢帆认为，要培育家电消费的新增长点，重点还是要通过深化供给侧结构性改革，提供更多功能更新、性能更优的产品，一方面让人们更有意愿把家电、冰箱等存量市场中的产品进行更新换代，另一方面也能更好地带动空调、洗衣机、厨卫、小家电等增量市场产品的销售。

用好以旧换新

加速消费升级

适当的以旧换新举措，对于家电产品增加销量效果明显

“前两天‘以旧换新’买了台空调，不仅方便，还省了不少钱。”天气转热，上海市杨浦区居民林晓杰打算给家里换一台新空调。在电商平台选购新空调时，林晓杰发现，商品订购页面有“以旧换新”的提示。抱着试一试的想法，他点开页面，填写了旧空调型号、家庭住址等信息，然后下单，没想到不到一个小时就接到电话，并预约了当天下午上门拆装。“拆掉的旧空调，还在购买新空调时抵扣了几百元。”

随着家电产品的普及，家电消费也从以前单纯的数量增长，发展到存量升级和规模增长同时并重的阶段，人们对于老旧家电产品的更新换代需求，以及对于智能、绿色等电子电器产品升级需求渐趋明显。如何用好以旧换新的抓手，做好存量市场的文章，成为政府部门、产业界和消费者共同关注的话题。

国家发改委、商务部等七部门最近联合印发了《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，提出鼓励家电生产、销售企业及电商平台等，开展覆盖城乡的家电以旧换新等更新消费活动。近日，有关部门联合中国家用电器协会、海尔、京东等，发起《家电“以旧换新”倡议书》，呼吁广大消费者通过以旧换新等方式，淘汰超安全使用年限的家电，推动家电更新消费。

“适当的以旧换新举措，对于家电产品增加销量效果是非常明显的。”京东家电客户体验部总经理姜婷婷说，在相关部门和地方的指导下，京东在2016年上线“家电在线回收系统”与“家电智能估价系统”，承接了政府部门补贴的“以旧换新平台”建设，上线了覆盖家电全品类的18个回收细分类目，并推出小家电以旧换新、厨电以旧换新、线上以旧换新优惠等新模式。近年来，京东平台以旧换新的订单，年度最大增幅达600%以上。

今年“618”促销期间，各大电商平台的以旧换新受到消费者欢迎。京东平台数据显示，6月1日当天，以旧换新上门订单量同比上涨325%，累计发放换新补贴上亿元。6月1日至2日，参与空调以旧换新的用户数量同比增长495%，空调以旧换新补贴、安装费补贴、安装延迟补贴这三项补贴为消费者补贴上千万元。

商务部研究院发布的报告认为，未来，生活水平的提高以及消费者对生活品质的不断追求，让消费者在家电消费选择上更倾向于购买品牌知名度更高、品质和使用体验更好、服务更优秀的高端家电产品，同样在更新换代时，也会更加倾向于更新、更好的家电产品。

乐信旗下分期乐商城是深圳最大的分期电商平台，4月25日起，分期乐和深圳南山区政府合作举办了一场“全球云购”节。“云购”节当天，智能空调、智能音箱等商品订单数增长最为明显。

培育新增长点

“高质量”是关键

消费者对健康家电的需求大幅增加，绿色智能产品将迎来增长

“买到了一款几乎是为我量身定制的冰箱！”每到夏天，湖南长沙市某高校教师王巍就会为了水果和蔬菜的保鲜发愁。尤其是一些价格相对较高的进口蔬果，经常会在放置中出现腐坏、变色和干缩等问题。最近，他在电商平台浏览时，发现有一款新冰箱正好能满足自己的需求。

这款新冰箱，正是家电制造商借助电商平台数据，实现反向定制的结果。消费者对于冰箱产品的新需求，在电商平台的商品评价、咨询等页面被精准捕捉，然后以大数据的方式提供给生产方，帮助家电生产企业生产出更多“想消费者所想”的产品。

商务部研究院发布的报告认为，2020年，产品和服务升级将成为家电消费市场的关键，健康家电卖点有望加速普及，智能家电发展空间更加广阔。此外，家电更新换代、个性化产品以及能够增强消费体验的新兴家电产品和服务将成为市场增长新动力。无论是产品品类，还是销售渠道，都要围绕“高质量”这个关键词，紧跟需求而变。

在产品品类方面，随着健康生活理念和行为习惯逐步深入人心，消费者对健康家电的需求大幅增加。能够获取新鲜空气并具有除菌等功能的健康空调，健康护眼高清上网的健康电视，带有高温杀菌等功能的洗衣机，能够除甲醛、细菌和病毒的空气净化机以及无线吸尘器等健康小家电，受到消费者欢迎。

在产品功能方面，绿色智能产品将迎来增长。超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品将加快发展，物联网、大数据、云计算、人工智能等技术将推动各类电子产品智能化升级，智能冰箱、智能洗衣机、智能音箱、智能扫地机等产品的市场渗透率将进一步提高。

在销售渠道方面，随着5G及人工智能技术的快速发展，“电商+直播”将魅力十足，使传统家电代理商、渠道商重新审视线上营销的价值，寻找更多的销售渠道，如社交电商、直播电商、在店直播等，这些都将促使企业重新思考线上线下融合发展路径，扭转线下门店流量被线上渠道挤占的局面，倒逼传统经销商加速转型，加快布局新零售，寻求新的增长点。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 19 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)