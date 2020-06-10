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海关加快海南跨境电商监管创新 为消费者“海淘”降成本

关  琼

2020年06月10日07:58  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，在海口市综合保税区跨境电商查验监管中心，一批化妆品、宠物食品等进口商品在完成拣货、分装、打包、贴单等程序后被送上运输车，快速寄给“海淘”消费者。

　　“我们出台‘零跑动’网上申报、预约通关等举措，优化通关流程，推出跨境电商进口商品退货监管新举措，降低企业运营成本，保障消费者权益，使消费者‘买得安心、用得放心’。”正在进行现场监管作业的海口海关关员吴美蕾对笔者说。

　　跨境电商作为贸易新业态，在丰富人们消费选择、促进外贸提质增效方面发挥着越来越大的作用。海口海关加快监管制度创新，先后推出优质农产品出口动态认证+免证书备案、保税油品同船混装运输等多项制度创新。今年前4个月，该关共监管放行跨境电商网购保税进口申报清单17.5万单，同比增长4.6倍，票数已达2019年全年监管放行总量的1.1倍，总货值达9145.7万元。

　　“在海关的帮助下，预计今年宠物食品订单总量将突破50万单。”海南陆海港跨境电商服务有限公司负责人陈翔云告诉笔者。

　　三亚市海润路上，占地2万多平方米的“趣佰全球”旅游综合商业体格外引人注目，体验城内展示着1500多款跨境电商进口单品，包括美妆护肤、健身健康消费品等三个大类。“我们是海南第一家将跨境电商与旅游结合起来的企业。”“趣佰全球”公司总经理庄泽华介绍，在海关等部门支持下，公司线上线下充分融合，游客从跨境电商渠道购买免关税商品，不需要离岛机票、车票，只需身份证即可下单购买。

　　与此同时，海口海关对博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口特殊物品探索实施“先审批入仓，后核销出仓”监管模式，变“患者等药”为“药等患者”，助力乐城先行区打造世界一流国际医疗旅游目的地；出台10条具体措施，加快平行进口汽车保税仓发展；充分运用科技手段，加快智慧监管建设，建设自贸港海关智慧监管云平台等。今年一季度，海南口岸进、出口整体通关时间较2017年分别压缩50.9%和97.3%。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月10日 19 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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