明星“入职式代言”能持久吗？

刘涛入职阿里，欧阳娜娜入职淘宝，郑爽入职快手……近期，数位明星入职互联网公司的新闻备受关注，这是明星放下自己的本行谋求转型吗？其实不然。

明星的影响力是企业引流的重点渠道，“入职式代言”万变不离其宗，都是借助明星影响力为企业带货。不论是“官方优选官”，还是“造型合伙人”，从职位名称便不难判断，明星的入职不能与真正的上班族相提并论。

企业聘请明星，不是为了让明星做一颗勤于业务的螺丝钉，而是看重了明星自带的流量。明星与企业“合体”，明星流量一定程度上就成了企业的流量。对企业关注度的增长，有利于其吸引用户、做大业务，在互联网企业的流量争夺战中，无疑为企业的经营创造了潜在价值。

从代言到入职，新模式的出现与互联网业态发展相适应。企业绑定明星扩大影响力，明星拓展新业务赢得口碑，入职模式开创了互联网时代的“新代言”。

其一，社交媒体成为企业“蹭热度”的重要窗口。传统代言往往聚焦于明星的可信度，明星与产品同框，也能为产品带来附加值。而“入职式代言”在上述基础之上，还为企业增加了话题度。在信息纷繁的社交媒体舆论场，明星入职足以成为全网热点，欧阳娜娜的工牌一度被网友热议，直线上升的话题热度为企业引流，这便是“新代言模式”的重要运作方式之一。

其二，直播带货新业态在防疫期间迎来风口，带货成为近期企业扎堆聘请明星的重要诱因。刘涛化身“刘一刀”入职阿里，首次直播带货就获得了1.48亿元人民币的好成绩。对电商平台来说，明星是带货主播的最优人选，同时也是稀缺资源，签下明星主播，就相当于提前预订了可观的直播流量，从而在带货竞争中占据主动。

不过，“吸粉”固然重要，但对一家企业而言，做强自身业务才是可持续发展的基石。明星代言是营销渠道，做好了是锦上添花，但没有哪一家企业的成功仅靠营销推广。热度过后，“代言式推广”若想得到长久发展，企业产品、服务过硬才是根本。

(责编：李都也(实习生)、李栋)