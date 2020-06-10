128个月扩张结束 美股走高带不动美国经济

虽然衰退早已是板上钉钉的事实，但猝不及防的官宣，还是为美国经济又压上了一块巨石。128个月的经济扩张，在黑天鹅的突袭面前早就摇摇欲坠，更何况，美国还是目前疫情最严重的国家，没有之一。近200万的确诊病例、近2万亿美元的财政赤字、超4000万的失业人数……每一项亮起红灯的指标，都将美国经济压在了谷底，再加上最近难休止的骚乱，即便50州全部“重启”，美国经济离翻身可能还有点远。

2月衰退开始

惊喜通常容易被打脸，但惊吓却少有反转。上周的非农数据乌龙风波还没过去，这周美国就迎来了经济衰退的“官宣”。当地时间6月8日，美国国家经济研究局（NBER）的商业周期测定委员会发布声明：2020年2月标志着始于2009年6月的经济扩张的结束，同时也标志着美国经济衰退的开始。

从时长来看，这次经济扩张持续了128个月，是自1854年以来美国商业周期中最长的一次，此前的纪录是1991年3月至2001年3月持续120个月的经济扩张。

作为判定美国经济是否陷入衰退的官方机构，NBER结论的得出是基于对美国经济周期的高峰和低谷的年表整理。该委员会指出，从传统意义上来说，进入经济衰退，需要经济活动持续两个季度下降，显著的生产、就业萎缩；并表示，鉴于史无前例的失业潮和生产活动低迷，以及冲击的广泛程度，就算时间应该不会太久，但这一时期也理应被视为衰退。

虽然结论有些措手不及，但并非意料之外。自疫情发生以来，美国的多项经济指标早就发出了衰退的信号。

每周公布一次的非农数据就是其中之一。美国统计局日前确认，该国5月的真实失业率应为16.4%，此前4月的失业率已经飙升至14.7%。若要进行对比的话，在上世纪30年代经济大萧条时期，美国的失业率最高也不过10%。过去两个月内，美国首次申请失业金的总人数已经超过了4000万人。

与此同时，在进出口贸易方面，美国的表现也十分堪忧。6月4日，美国商务部公布的数据显示，美国4月进出口总额为3520亿美元，创2010年以来最低。其中，出口环比下跌20.5%，至1513亿美元，进口环比下跌13.7%，至2007亿美元，双双创下自1992年开始有可比数据以来的最大环比月跌幅。

当然，GDP也不可能好到哪去。今年一季度，美国经济萎缩了4.8％，远低于前值的2.1%，这也是2009年以来最大的季度跌幅。而更大的问题在于二季度，根据亚特兰大联储的经济预测模型，美国今年二季度GDP预计下滑53%。

疯狂的美股

一边是被锤入谷底的经济指标，另一边美股却开启了不管不顾的狂欢模式。上周五，美股本就因为意外好看的非农数据而大涨3%，但到了这周，即使美国劳工部已经解释该数据的乌龙，但美股仍然没有停下飙升的步伐。

周一收盘时，三大股指均涨超1%。其中，道指收涨1.7%，纳指收涨1.13%，标普指数收涨1.2%。值得一提的是，纳斯达克史上首破9900点，最高上涨至9927.13点，创盘中历史新高，今年以来已经涨超10.6%。而道琼斯指数从熔断底部已经上涨了近50%，标普500距离历史新高只差不到5%。

其中，航空、零售以及能源是主要领涨的板块。具体而言，周一，波音大涨12.19%，联合航空大涨14.82%，达美航空涨8.23%，美国航空涨9.25%。能源股也出现了集体上涨的态势，埃克森美孚涨3.13%，雪佛龙涨2.43%，康菲石油涨3.54%，斯伦贝谢涨7.55%，EOG能源涨4.72%。

在这背后，是美国旅行禁令的取消。当地时间6月8日，五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。目前，尚未符合取消旅行限制的州仅剩加利福尼亚、佛罗里达以及北卡罗来纳州。

“今天是股市的大日子，聪明的资金和世界都知道我们朝着正确方向前进，工作机会很快就会回来。明年将是我们有史以来最伟大的一年！”在推特上，美国总统特朗普也迫不及待地邀功起来。

“通常看来，美股的确是一个经济的风向标，但是一个预期性的风向标”，中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰表示，从现在的预期来看，就疫情而言，存在第二波的可能性，但总体来说，至少没有恶化以及不可控的态势；其次，疫情对于经济的打击中，服务业受影响是比较严重的，但对于一些科技型公司而言，可以采取永久在家办公的方式。因此，封锁是对日常的经济有影响，但对美国经济的核心竞争力影响并没有那么大。

此外，孙杰也提到，整个股市现在也存在一些非理性的因素。值得注意的是，华尔街对美股的态度也异常谨慎。花旗美股首席策略师Tobias Levkovich称，目前的涨势显示投资者忽视了新冠疫情二次暴发的风险，同时11月大选包含的不确定性也并未反映在市场定价中。德意志银行的数据也显示，尽管从低位反弹，专业投资者的股票仓位依然处在非常低的水平。

不过，就在大涨的第二天，三大股指6月9日开盘时全线下挫，道指跌超300点，标普500指数跌1%，纳指跌0.6%。航空股、能源股获利回吐，波音跌逾5%，美国航空跌11%，埃克森美孚跌3.6%。

美联储再放水

“V型反弹”，这是最近经济学者们谈论的最多关于美股的话题。Chaikin Analytics的首席执行官Marc Chaikin表示：“看起来，在经历了有史以来最快速的熊市之后，出现了历史上最大的复苏。”

这与美联储的多次放水以及美国政府的大手笔财政刺激密不可分。据路透社援引的最新数据显示，在短短的25个工作日内，美国财政部和美联储已经总计宣布放水了达13万亿美元的流动性和政府赤字，今年借钱总额将超过去五年总和。

就在6月8日当天，美联储再次证明了自己的实力，宣布扩大“主街贷款计划”（Main Street Lending Program），表示已放宽条款以允许更多的企业参与其中。美联储表示，将降低最初规定的最低贷款额度，同时提高可借贷的最高额度，此外还将贷款偿还期限延长至五年。该计划是美联储为在新冠疫情引发的经济衰退期间为小企业提供救助而努力的一部分。当时正值美股尾盘，这一声明推动三大股指进一步走高。

看起来，美联储似乎还有余力。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东坦言，虽然美联储已经降息至0，但现在货币政策的空间还是有的，比如还是可以做QE，继续扩张资产负债表、发行美元，虽然可能会贬值，但美元贬值并没有太大压力。

“对于美联储的空间，虽然我们也做了很多预测，但从现在的情况来看，不管是美国央行还是其他国家的央行，总能有一些新工具用于支撑经济。其实货币政策有多少空间以及《联邦储备法》有多少可利用的条款，外界能看到的也只是公开的材料，至于具体还能有哪些可操作的空间，并不好判断。”孙杰也表示。

当然，多措并举疯狂放水的后果也开始显现，财政赤字的压力已经高悬于头顶。美国国会预算办公室（CBO）周一预计，5月联邦政府财政赤字扩大至4240亿美元，为去年同期的两倍多。本财年（2019年10月1日至2020年9月30日）前8个月的财政赤字总额达1.9万亿美元，远远高于上年同期的7390亿美元。

过去12个月，美国财政赤字与GDP之比已经升至10%，创下2010年2月以来的最高水平。CBO预计，到本财年度结束，美国的财政赤字可能高达2.7万亿美元，大幅超过上次经济衰退时创下的纪录。

对此，刘向东表示，美国的债务问题的确比较严重，但在现在这种情况，如果不大力发挥财政政策作用的话，单靠货币政策，美国的经济很难恢复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)