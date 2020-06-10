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报告显示：37.3%的消费者在直播购物中遇到过问题

郑宇飞

2020年06月10日08:09  来源：北京日报
 

　　郑宇飞

　　头部主播引流，明星名嘴跨界，领导干部上阵……直播带货大行其道，引发新的消费热潮。然而，一轮又一轮销售过亿、商品秒空后，也不乏有人吐槽直播间里的购物体验颇多不如人意。

　　中消协相关报告显示，37.3%的消费者在直播购物中遇到过问题。具体来看，有的直播间里样品十分诱人，入手后却发现原来是“美颜效果”，完全货不对板；有的说好现货充足，却总让消费者“望眼欲穿”等发货，根本体会不到线上购物的便捷；还有的主播推销商品时左一句“姐妹”右一句“老铁”，可直播间一关，连个售后客服都找不到……可以说，眼下直播带货虽然火热，但还有很多基础性服务性的问题没有解决。

　　直播带货是技术革新的产物，这也决定了其不是“去库存”“冲销量”的应急之举，而是培养新消费习惯的模式创新。如今，人们上网消费早已不仅仅是图便宜，对产品质量、服务体验的需求，对扶贫、公益等活动的支持，都成为参与动力。与传统营商模式一样，诚信买卖、品质过硬才能积累起良好口碑，从而有源源不断的“回头客”。否则，即便暂时站上了新风口，也注定只是昙花一现。

　　防止直播带货成为“一锤子买卖”，关键在于相关配套要跟得上。首要一点，就是平台要负起责任，做好入驻把关，畅通维权渠道，保证投诉有门。更具体来看，无论是利用名人效应，还是个体经营创新，最根本的还是要对自己的商品“知根知底”。尤其作为带货主播，某种程度上也是产品的代言人，有必要在整个销售链条上做好跟进。现在，有些头部主播身后已形成上百人的质检团队，食品研究、化工测试等专业人员一应俱全，这也证明想要在“直播界”站稳脚跟，最终还得依赖走心。而对于广大商家来说，卖东西不是卖概念、卖形式，不能只顾直播间里的“表演”、只想着“捞快钱”，从生产品控到包装运输，再到售后服务，要把更多功夫用在线下。

　　直播间里蕴含巨大市场，释放其能量需要方方面面的投资。多听听消费者的吐槽，多发现问题、解决问题，才能让直播带货火得长久。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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