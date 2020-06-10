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权威机构：美经济2月起步入衰退

2020年06月10日08:10  来源：北京日报
 

　　6月8日，在美国纽约，地铁工作人员为乘客发放洗手液和口罩。在因新冠疫情进入“居家令”近三个月之后，美国纽约市于当地时间8日开始“解封”，进入经济重启的第一阶段。新华社发

　　新华社华盛顿6月8日电（记者 许缘 高攀）美国全国经济研究所8日发布报告说，美国经济自今年2月起正式步入衰退，结束逾10年的经济扩张。

　　报告显示，本轮经济扩张始于2009年6月，持续128个月，是自1854年以来扩张周期最长的一次。

　　报告认为，新冠疫情及防控措施导致本次衰退不同寻常，美国经济自3月起急剧收缩，就业和生产下滑规模空前。

　　美国全国经济研究所主要通过就业、工业产出、实际个人收入以及实际产出与贸易量等指标确定经济拐点,是研判美国经济衰退状况的权威机构。

　　美国商务部数据显示，受疫情影响，今年第一季度美国经济收缩5%。世界银行最新一期《全球经济展望》报告预测，今年美国经济将萎缩6.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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