美股创新高，狂欢靠印钞？

本报讯（记者 孙杰）3月连连熔断后，美股近期却上演“V”形反弹，纳斯达克指数更是刷出历史新高。美国东部时间本周一，截至收盘道指收涨1.7%，至27572.44点；标普500指数涨1.2%，至3232.39点；纳斯达克指数涨幅达1.13%，首次站上9900点，盘中摸高到9927.13点，创下历史新高。

从消息面看，当日美联储宣布将扩大大众企业贷款计划，放宽条款允许更多企业参与其中。该计划是美联储在新冠疫情引发的经济衰退期间为小企业提供救助的一部分。同时，五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。

截至北京时间6月9日9时，世卫组织数据显示，美国新冠肺炎累计确诊超195万例。在疫情尚未控制的情况下，美股缘何大涨？对此，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，这属于典型的美联储大放水造就的“水牛”。

美联储推出无限量QE（量化宽松），但受疫情影响，有些供应链遭到破坏，资金实际上就很难流入实体经济，最终只能流入股市。而由于开动印钞机在空中“撒钱”，股市上涨又能让人产生财富增值的幻觉，这就进一步推动股市走高。资深美股投资者、Anlan Capital高管陈达认为，疫情后美联储推出量化宽松是史无前例的，这对股市影响巨大，总体上看与印钞无异。由于美元是国际货币，印钞并不会引发美国通胀，而是通过外溢让全球买单。这种情况下，人们手中的钱就会变多，因为股市流动性更强，资金涌入后显而易见会让资产价格抬升，这几乎是必然的结果。

“这轮美股强劲反弹，与天量印钞有很大关系。”经济学家李迅雷发文分析，美股指数上涨不等于股票普涨。美股个股分化非常严重，牛市主要靠大市值股票的上涨。从2008年年末到2019年年末，纳斯达克2800多家上市公司中，中位数股票涨幅只有33%，而前10%涨幅最大的股票，平均涨幅为19.6倍，所包含的280多家公司市值之和占总市值的50%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)